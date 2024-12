As inspirações de Ana Castela para álbum pop

Ana Castela, conhecida como a “Boiadeira”, está pronta para explorar novos horizontes em sua carreira musical. Apesar de manter suas raízes sertanejas, a cantora está se preparando para lançar seu primeiro projeto totalmente dedicado ao pop. “O álbum pop”, como ela mesma define, promete ser um marco em sua trajetória.

Durante os bastidores do WME Awards by Billboard Brasil, no Teatro Renault, Ana falou sobre as referências que a estão guiando nesse novo caminho. “Minhas inspirações são Luísa Sonza, Anitta e também penso muito no Jão, que eu curto bastante. Queremos pesquisar referências fora do Brasil também para criar algo único”, revelou a artista.

A transição para um estilo tão diferente vem acompanhada de dedicação e estudo. “É a primeira vez que faço algo muito distinto do que estou acostumada, então quero conhecer, aprender e me aprofundar para entregar um álbum especial para vocês”, acrescentou Ana.

O que se sabe sobre transição de Ana Castela para o pop

Ana Castela, uma das homenageadas do WME Awards by Billboard Brasil, revelou em entrevista ao evento algumas das suas grandes novidades para o próximo ano. A cantora, que conquistou o Brasil com seu estilo sertanejo, está se preparando para uma transição ousada para o pop.

“Quero lançar meu álbum pop no ano que vem, com algumas surpresas. Vou me aventurar no pop e na dança, vamos ver como vai ser”, disse Ana Castela, animada com o novo capítulo em sua carreira. A cantora promete trazer novas sonoridades e explorar diferentes aspectos musicais em seu trabalho, surpreendendo seus fãs.

Apesar dessa virada para o pop, Ana Castela deixou claro que o sertanejo continua sendo parte fundamental de sua trajetória. “Tem muito sertanejo para 2025 também. Vou ser embaixadora do Barretão, 70 anos, e ainda lançarei o ‘Herança Boiadeira 2’, outro DVD cheio de modão”, explicou.

Com uma agenda repleta de lançamentos e novidades, a artista promete agradar tanto aos fãs do sertanejo quanto aos que aguardam sua incursão no pop, fazendo de 2025 um ano de grandes surpresas e conquistas.