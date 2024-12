Saiba a reação de Dua Lipa após ser ‘esnobada’ pelo Grammy

Dua Lipa quebrou o silêncio sobre sua ausência nas indicações ao Grammy 2025, reveladas em novembro pela Academia da Gravação. Em entrevista repercutida pela People nesta segunda-feira (16), a cantora compartilhou seus sentimentos em relação à situação e destacou seu orgulho pelo álbum Radical Optimism.

“Estou tão orgulhosa de Radical Optimism e de onde ele me trouxe”, afirmou. “Eu amo esse álbum. Apresentá-lo ao vivo tem sido o melhor momento da minha vida, e este ano consegui realizar coisas que antes eram apenas sonhos. Sou muito grata.”

Embora tenha reconhecido que seria significativo receber o reconhecimento da indústria, especialmente como mulher, Dua demonstrou maturidade e admiração pelas indicadas deste ano. “Seria bom ser reconhecida, mas estou tão orgulhosa de ver tantas artistas incríveis recebendo indicações ao Grammy este ano.”

O álbum Radical Optimism marcou uma nova fase na carreira da artista, que já acumula 10 indicações ao Grammy, incluindo três vitórias. Apesar de não estar entre os concorrentes em 2025, Dua continua sendo uma das vozes mais influentes da música pop contemporânea.

A 66ª edição do Grammy está programada para 2 de fevereiro de 2025, em Los Angeles. Entre os grandes nomes indicados estão Taylor Swift, Billie Eilish, Sabrina Carpenter e Beyoncé, em categorias como Música do Ano, Melhor Álbum e Melhor Performance Solo.

Por que Dua Lipa não escreve músicas de cunho pessoal

Dua Lipa, conhecida por seus hits contagiantes nas pistas de dança, explicou em recente entrevista ao programa 60 Minutes por que evita trazer aspectos de sua vida pessoal para suas músicas. Em resposta à crítica de que suas canções “não revelam muito sobre quem ela é“, a cantora de Levitating esclareceu que isso é uma escolha consciente.

“É algo que eu naturalmente seguro“, afirmou Lipa durante a entrevista conduzida por Anderson Cooper. Segundo a artista, muitos músicos optam por expor sua vida privada em canções para atrair a atenção, mas esse nunca foi o seu objetivo. “Para mim, sempre foi importante fazer música que as pessoas realmente amassem, não porque eu estava detonando alguém ou atraindo cliques às custas de outra pessoa“, destacou.

Apesar de evitar temas pessoais em suas composições, a música de Dua Lipa continua a ressoar globalmente. Seu mais recente álbum, Radical Optimism, alcançou o topo das paradas no Reino Unido e conquistou o 2º lugar na Billboard 200, tornando-se seu projeto mais bem-sucedido até o momento.

Com o sucesso do álbum, Dua Lipa se prepara para uma turnê mundial de 43 datas em 2025. A turnê começará em março, na Austrália, e passará por diversos países na Europa e América do Norte. Mesmo sem explorar sua vida pessoal nas letras, Lipa mantém o foco em conectar-se com os fãs através da música, reafirmando sua posição como uma das maiores estrelas do pop.