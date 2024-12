Por que Ariana Grande não fará turnê em 2025

Ariana Grande esclareceu os rumores sobre uma possível turnê em 2025 para promover seu novo álbum, Eternal Sunshine. Durante entrevista à Variety publicada na quarta-feira (17), a cantora e atriz revelou que, embora não esteja descartando turnês para sempre, essa possibilidade está fora de seus planos imediatos.

“Sou muito grata pela atuação, e acho que meus fãs sabem que a música e estar no palco sempre farão parte da minha vida, mas não vejo isso acontecendo tão cedo”, disse Ariana, que atualmente se dedica ao papel de Glinda na adaptação cinematográfica de Wicked. O segundo filme da franquia, Wicked 2: For Good, será lançado em 2025.

Ela também expressou sua satisfação com sua trajetória artística atual: “Nos próximos anos, espero explorar diferentes formas de arte, e atuar é algo que me faz sentir em casa agora.”

A declaração vem após especulações provocadas por um registro no site da Ticketmaster, que listava eventos associados à artista de “Into You”. No entanto, a gravadora de Ariana, Republic Records, desmentiu os boatos por meio de um comunicado oficial no X (antigo Twitter): “Não há planos para uma turnê no ano que vem, mas Ariana continua profundamente grata aos seus fãs e por todo o amor, apoio e entusiasmo contínuos.”

Ainda que distante dos palcos, a artista garantiu que a música permanece em seu coração. “Sou grata pela compreensão dos meus fãs. A música sempre fará parte da minha vida”, afirmou. Brincando, ela completou: “Vou me apresentar na casa da minha mãe.”

Ariana não sai em turnê desde 2019, quando realizou a Sweetener World Tour para promover os álbuns Sweetener (2018) e thank u, next (2019). Mesmo sem uma turnê em vista, a estrela segue conquistando novos públicos com seu trabalho em Wicked, que estreia no Oscar de 2025 e continua sendo um marco em sua carreira artística.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wicked Movie (@wickedmovie)

O que Ariana Grande disse sobre perda repentina de peso

A estrela de “Wicked”, Ariana Grande, abriu o coração em uma entrevista recente com a influenciadora Sally, abordando os constantes comentários sobre seu corpo. Visivelmente emocionada, a cantora e atriz compartilhou sua experiência lidando com julgamentos públicos desde a adolescência e ressaltou os impactos negativos desse tipo de opinião.

“Tenho feito isso na frente do público, sendo quase um espécime em uma placa de Petri desde que tinha 16 ou 17 anos. Ouvi de tudo: todas as versões sobre o que há de errado comigo. Então você tenta consertar, mas depois é criticado por outros motivos”, desabafou Ariana, destacando a pressão de ser constantemente avaliada.

Ariana explicou que, independentemente da escala ou contexto, esses comentários são desconfortáveis e muitas vezes invasivos. Ela comparou a experiência a situações cotidianas que qualquer pessoa pode enfrentar, como em reuniões de família, onde observações sobre o peso são feitas sem consideração pelo impacto emocional.

“A sociedade parece ter desenvolvido um conforto perigoso em comentar sobre a aparência dos outros, seja sobre saúde, roupas ou escolhas pessoais. Isso é prejudicial para todos os envolvidos”, afirmou a artista.

Apesar das críticas, Ariana destacou a importância de sua rede de apoio, que a ajuda a manter o foco no que realmente importa. Ela reforçou a necessidade de se proteger desse tipo de “barulho”, seja no ambiente online ou offline.

“Tenho uma vida para viver, amigos para amar e trabalho a fazer. Esses comentários não são convidados, então não deixo mais espaço para eles. E vocês também devem se proteger — bloqueiem, deletem aplicativos, façam o que for necessário para preservar sua saúde mental.”

Ariana concluiu com uma mensagem poderosa sobre autocuidado e limites: ninguém tem o direito de invadir a privacidade ou questionar as escolhas alheias. A entrevista completa está disponível online, mostrando um lado mais pessoal e vulnerável da artista.