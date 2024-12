Marco Pigossi aparece nu e protagoniza cenas de sexo em novo filme

Marco Pigossi protagonizou cenas intensas no drama "High Tide", dirigido por seu marido, o cineasta italiano Marco Calvani. O filme tem gerado grande repercussão na mídia internacional e recebido elogios da crítica americana. A revista Variety, por exemplo, destacou o talento de Pigossi, afirmando que ele "entrega um desempenho impressionante".

No Brasil, o filme ainda segue sem data de estreia. Porém, nas redes sociais, algumas cenas que mostram o ator nu acabaram repercutindo, ampliando ainda mais a atenção sobre a produção. Se você tem mais de 18 anos, pode assistir clicando aqui.

No longa, Pigossi interpreta Lourenço, um imigrante que se apaixona por Maurice, vivido pelo ator James Bland. O casal protagoniza cenas quentes e cheias de emoção. O elenco também conta com Marisa Tomei, premiada com o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Meu Primo Vinny (1992).

"High Tide" marca a primeira parceria profissional entre Pigossi e Calvani, um marco também em suas vidas pessoais, já que o casal se casou recentemente, em uma cerimônia íntima na Toscana, após três anos de relacionamento.

Confira o trailer de "High Tide":