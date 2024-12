Lucas Lucco conta se pretende criar um OnlyFans

A semana tem sido bastante agitada para o cantor Lucas Lucco. Na terça-feira (17), o artista acabou vazando – sem querer – um vídeo em que aparece tomando banho pelado. Apesar de tentar levar tudo numa boa, o famoso vem enfrentando consequências negativas.

Uma delas envolve o rompimento com uma marca para qual ele realizaria um trabalho no próximo dia 21 de dezembro. Em entrevista ao jornalista Gabriel Bastos do Splash UOL, Lucas contou que perdeu mais de R$ 100 mil devido ao vazamento do nude.

"Perdi um trabalho de mais de R$ 100 mil por causa disso. Estava tudo certo para o dia 21 agora", disse ele nesta quinta-feira (19). "A gente só não tinha assinado o contrato e os caras voltaram atrás por causa disso", explicou.

O cantor aproveitou para esclarecer os rumores de que o vazamento do vídeo tenha sido proposital. "Eu nunca faria uma parada dessas, justamente porque tem crianças no TikTok, porque esse tipo de coisa não combina com a minha imagem, sabe?", afirmou Lucas Lucco.

Lucas Lucco no OnlyFans?

Na entrevista, Lucas Lucco ainda contou se pretende aproveitar a repercussão em torno do vazamento do nude para criar um perfil no OnlyFans, plataforma famosa pela venda de conteúdos adultos. O artista explicou que, embora já tenha recebido muitas propostas, não seguirá por este caminho.

"Não, de forma alguma eu vou fazer. Eu já tive muitas propostas do OnlyFans e tudo, mas não foi pra postar conteúdo adulto", declarou ele. "Eu nunca faria uma parada dessas de propósito, até porque todo mundo viu que não foi intencional", ressaltou.

Ele ainda falou como tem lidado com tudo isso: "Falar que eu estou benzão, não estou, não. É esquisita essa sensação de tanta exposição assim, de algo tão íntimo. Mas é isso, a gente tá sujeito e eu tenho uma vida pública", desabafou.