Andressa Urach sobre namorado: "Namore alguém que lave suas calcinhas"

A influenciadora e atriz Andressa Urach, 37 anos, causou alvoroço na internet ao compartilhar um momento descontraído com o namorado, Cassiano França, de 20 anos. Conhecido como Kylian Cria nas redes sociais, Cassiano foi filmado enquanto lavava as calcinhas da artista. O vídeo, publicado na última quarta-feira (18), rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre os seguidores.

Com um tom leve e humorado, Urach legendou a publicação com uma frase provocativa: "Namore alguém que lave suas calcinhas". Nas imagens, Cassiano aparece esfregando uma peça íntima durante o banho, exibindo o bom humor que parece marcar a relação. Ele ainda comenta, brincando: "Agora não tá mais encardida", arrancando risadas dos fãs que acompanharam a postagem.

O gesto, embora inusitado, foi visto por muitos como uma demonstração de cumplicidade e leveza na relação do casal. Outros, no entanto, não deixaram de expressar surpresa e até críticas pela exposição. Essa dinâmica espontânea reflete o estilo de vida de Urach, que nunca hesitou em compartilhar aspectos de sua vida pessoal com o público, seja em momentos polêmicos ou de descontração.

A atitude de Cassiano também atraiu atenção para a carreira do jovem, que, assim como Urach, é criador de conteúdo adulto. Juntos, eles têm atraído olhares tanto pelo trabalho quanto pela relação que compartilham abertamente nas redes. Ao que tudo indica, o casal segue confortável em protagonizar situações que desafiam convenções, gerando discussões e mantendo o público curioso sobre sua rotina.