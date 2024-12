Carolina Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, exibe decote bronzeado

Carolina Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, compartilhou uma foto curtindo uma paisagem fascinante na Itália nos stories. De boné e bronzeada, a beldade deu zoom no decote ao aparecer de biquíni com detalhes de conchas no mar.

A influencer chamou atenção em outubro, em plena época de Halloween, ao se assumir uma bruxa autêntica. Ela tentou desmistificar a imagem errônea que o termo ainda enfrenta no conceito das pessoas.

"Bruxa não é uma idosa corcunda com verruga, bruxa é toda mulher que sabe usar aquele sexto sentido apurado, mulher com magia diferente, conectada com a natureza de uma forma inexplicável, gostamos de ser assim, bruxinha é elogio. Para todas as bruxinhas, nosso dia!", desabafou na época.

Carolina Portaluppi teve um 2024 difícil. Em agosto, ela foi vítima de assédio na web, após receber um comentário machista de um seguidor. Abalada, ela recebeu apoio de vários famosos, fãs e da família.

