O que Lizzo disse sobre acusações de assédio de ex-dançarinas

A cantora Lizzo, de 36 anos, falou pela primeira vez sobre as acusações de assédio feitas por três ex-dançarinas de sua equipe, em agosto de 2023. Em entrevista ao podcast “Baby, This is Keke Palmer”, a artista expressou surpresa e mágoa diante do processo movido pelas ex-colaboradoras.

“Eu estava literalmente vivendo meu sonho. A turnê terminou, e, de repente, três ex-dançarinas me pegaram completamente de surpresa com um processo”, desabafou Lizzo. Segundo a cantora, as dançarinas em questão não estavam mais na turnê quando as acusações vieram à tona, mas, mesmo assim, ela se sentiu traída por pessoas a quem havia dado oportunidades.

No processo, as ex-dançarinas acusam Lizzo e sua empresa de assédio sexual, discriminação racial e criação de um ambiente de trabalho hostil. Entre as alegações, está a de que a artista teria pressionado integrantes de sua equipe a interagirem com performers nus em um clube em Amsterdam.

Durante a entrevista, Lizzo classificou as acusações como “dolorosas” e rebateu as alegações mais graves. “Eu não sei o que elas estão tentando fazer, mas essas são coisas que a mídia pode transformar em algo que não é”, afirmou. A voz do hit “Truth Hurts” também minimizou outras acusações, que considerou “bobas”.

Apesar da frustração, a artista disse que encara o episódio como uma lição em sua trajetória profissional. “Vamos deixar claro: eu não fiz nada de errado. Não me arrependo de nada, mas isso foi uma experiência para minha vida como chefe”, declarou.

Por que Lizzo anunciou pausa na carreira musical e ano sabático

Lizzo anunciou que tirará um ano sabático em Bali, na Indonésia, para focar na saúde mental e bem-estar. Em uma postagem feita no perfil da cantora no Instagram, a artista revelou que está dedicando esse tempo para “proteger sua paz”. Ela compartilhou imagens da estadia, inclusive com fotos em trajes de banho e vídeos de seus exercícios na ilha.

A decisão de Lizzo de se afastar temporariamente dos holofotes vem após um período desafiador. É que nos últimos meses, a cantora foi alvo de escrutínio público e também enfrenta um processo movido por três ex-dançarinas de sua turnê, que a acusam de má conduta e condições de trabalho inadequadas.

A rapper negou veementemente as alegações, classificando-as como “histórias sensacionalistas”. O processo contra Lizzo está atualmente suspenso, aguardando apelações. Apesar das adversidades, Lizzo tem sido transparente sobre sua jornada em busca de equilíbrio emocional. Em uma atualização em maio, ela expressou alívio ao relatar que estava se sentindo melhor após meses de luta contra a depressão.

“Estou mais feliz do que nunca em dez meses”, escreveu ela, destacando que a “nuvem escura” que a acompanhava estava finalmente se dissipando. Agora, em Bali, Lizzo está focada em restaurar sua saúde mental e física, enquanto se reconecta com a natureza e se distancia das pressões externas.

Embora tenha se afastado temporariamente dos palcos, a artista deixou claro que não está abandonando a música, mas sim redirecionando sua energia para o que realmente importa: sua felicidade e bem-estar.