Forbes destaca Beyoncé como nova ‘Realeza Pop’ após Michael Jackson

A revista Forbes recentemente publicou uma análise que coloca Beyoncé no mesmo patamar de Michael Jackson, chamando-a de sucessora da “realeza pop” deixada pelo Rei do Pop.

A publicação destaca como a cantora, com sua trajetória de sucesso e impacto global, se tornou uma das artistas mais influentes da música contemporânea, assumindo um papel similar ao de Michael Jackson, que dominou as paradas de sucesso e a cultura pop por décadas.

A comparação entre Beyoncé e Michael Jackson não é novidade, já que ambos compartilham legados impressionantes no cenário musical. Michael Jackson, com sua carreira recheada de clássicos, como Thriller, Billie Jean e Beat It, mudou para sempre o mundo da música pop, influenciando gerações de artistas.

Por sua vez, Beyoncé conquistou uma base de fãs igualmente gigante e se estabeleceu como uma das artistas mais bem-sucedidas da história, tanto em termos de vendas de álbuns quanto de impacto cultural.

De acordo com a Forbes, tanto Beyoncé quanto Michael Jackson têm algo em comum: seu poder de moldar a música pop, estabelecer tendências e transcender as fronteiras musicais. Michael Jackson foi pioneiro em várias áreas, incluindo vídeos musicais e apresentações ao vivo, criando marcos com o icônico videoclipe de Thriller e a performance histórica no Motown 25, onde apresentou pela primeira vez o famoso passo do “moonwalk”. Seu impacto vai além das vendas e dos prêmios, tendo uma influência cultural duradoura.

Beyoncé, por sua vez, assumiu um papel de liderança no mundo da música desde os tempos de Destiny’s Child, mas foi com sua carreira solo que ela realmente se consolidou como um ícone global. Com álbuns inovadores como Lemonade e Beyoncé, ela desafiou as convenções da indústria musical, incorporando elementos de ativismo, feminismo e identidade cultural em suas produções. Além disso, ela também foi pioneira ao lançar o álbum visual Lemonade, que revolucionou a forma como a música pode ser consumida e interpretada.

Beyoncé: O Legado e as conquistas

A comparação com Michael Jackson também vem à tona devido às suas conquistas de prêmios e recordes. Beyoncé, assim como Michael Jackson, coleciona diversos prêmios Grammy e está no topo das paradas de sucesso com músicas que se tornam hinos para diversas gerações.

Suas turnês, como a Formation World Tour, quebraram recordes de vendas e audiência, assim como as de Michael Jackson em sua época de auge.

A cantora, que começou sua carreira no final dos anos 1990, continua sendo uma referência de excelência na música pop, assim como Michael Jackson foi em sua época.

A Forbes ressalta que, enquanto o Rei do Pop deixou um legado imensurável que ainda reverbera no mundo da música, Beyoncé tem continuado a redefinir o que significa ser uma superestrela global, herdando não apenas os holofotes, mas também a capacidade de inovar, quebrar barreiras e influenciar a cultura pop contemporânea.

Com sua habilidade de se reinventar e liderar a indústria musical, Beyoncé solidificou seu lugar como uma das figuras mais importantes da música, sendo comparada, com justiça, a Michael Jackson em termos de relevância e impacto cultural. Assim como o Rei do Pop, ela continua a fazer história, mantendo a chama da “realeza pop” acesa para futuras gerações de artistas e fãs.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis