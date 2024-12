Gloria Groove revela desejo de fazer parceria com Sandy

Gloria Groove, um dos maiores nomes da música brasileira, tem se destacado por suas parcerias com diversos artistas, mas há uma colaboração que ainda não aconteceu e que é um sonho da cantora: cantar com Sandy.

Depois de sua recente participação no álbum solo (vol. 2) de Junior, onde gravou a música “Fome”, Gloria revelou que a ideia de dividir os vocais com Sandy é algo que ainda a emociona. A drag queen, fã da dupla Sandy e Junior, não esconde a admiração pela irmã de Junior e, em entrevista, falou sobre esse desejo que mantém desde sua juventude.

O carinho de Gloria por Sandy e Junior vem de longa data. Em 2019, ela chegou a gravar um programa inteiro do canal Bis, chamado “Versões”, dedicado ao repertório da famosa dupla. Naquele momento, Gloria demonstrou todo seu respeito pela música deles, cantando sucessos que marcaram gerações. “Assim como todos os artistas brasileiros que também são ‘millenials’, ainda tenho o sonho de cantar com a Sandy”, revelou a cantora. Ela sempre destacou sua conexão com a música deles, algo que vai além da sua carreira e que a inspirou ao longo da vida.

Este ano, Gloria Groove teve a oportunidade de participar do álbum solo de Junior, sendo a única convidada especial do projeto. Juntos, os dois artistas lançaram a música “Fome”, que se tornou um grande sucesso nas plataformas de streaming.

Apesar de a canção ainda não ter ganhado um videoclipe ou uma apresentação ao vivo com os dois no palco, Gloria fez uma gravação especial que foi exibida no telão da turnê de Junior, celebrando ainda mais essa parceria.

Em outras ocasiões, a drag queen também fez questão de expressar sua admiração pela carreira de Sandy. Quando comandou o programa Música Boa Ao Vivo no Multishow, em 2022, Gloria Groove não hesitou em cantar “Olha O Que o Amor Me Faz” ao lado da cantora Mari Fernandez, demonstrando seu carinho pela música da dupla. No mesmo ano, em coletiva de imprensa, Sandy declarou que adoraria fazer uma parceria com Gloria. “Eu adoro. A acho talentosíssima, e super faria um feat”, disse Sandy na ocasião, alimentando ainda mais a expectativa dos fãs de uma colaboração futura entre as duas.

Gloria Groove se destaca e fatura alto no Réveillon

Além das parcerias musicais, Gloria Groove também tem se destacado no cenário financeiro, com um cachê altíssimo para o show de Réveillon em São Paulo. A cantora, que vem se consolidando no mercado, fará um show na famosa Avenida Paulista e receberá um valor de R$ 600 mil por sua apresentação. Essa apresentação será um dos pontos altos das celebrações de fim de ano na capital paulista, com outros nomes renomados da música brasileira, como Roberta Miranda, Bruno e Marrone, MC Livinho, e a escola de samba Mocidade Alegre também confirmados para se apresentar.

Com sua recente vitória no Prêmio Multishow e sua indicação ao Latin Grammy, Gloria Groove tem alcançado marcos importantes em sua carreira. A cantora, que continua conquistando uma enorme base de fãs, é reconhecida não apenas por seu talento como cantora, mas também por sua representatividade e influência na música pop brasileira.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis