Marília Mendonça é homenageada no especial “AMIGAS”

O especial de fim de ano da TV Globo, AMIGAS, trouxe um tributo emocionante a Marília Mendonça, uma das maiores ícones do sertanejo, em uma noite que celebrou o talento feminino na música.

Exibido ontem (18), o programa reuniu grandes nomes do sertanejo moderno, como Ana Castela, Lauana Prado, Maiara e Maraísa, e Simone Mendes, que brilharam no palco com suas músicas de sucesso e rendendo homenagens às mulheres que fizeram história no gênero musical.

A exibição foi repleta de momentos emocionantes, com destaque para a lembrança de Marília, que, mesmo após sua partida, segue viva no coração dos fãs e artistas.

Durante o especial, apresentado por Rafa Kalimann, o público foi presenteado com um espetáculo que reafirma o poder feminino na música sertaneja. As artistas mostraram não apenas suas canções, mas também seu impacto na evolução do gênero.

A noite foi marcada por performances de sucessos que marcaram o sertanejo moderno, como “10%”, de Maiara e Maraísa, “Erro Gostoso”, de Lauana Prado, e “Cobaia”, de Simone Mendes. No entanto, o momento de maior emoção aconteceu quando as artistas se reuniram para cantar “Supera”, de Marília Mendonça, no final do programa, como uma homenagem à sua trajetória.

“Este é um momento muito especial, que celebra nossa amizade, nossa união e, acima de tudo, a importância das mulheres no sertanejo”, afirmou Lauana Prado durante o especial, destacando o impacto do gênero na atualidade, onde as mulheres ganham cada vez mais espaço e reconhecimento. O tributo a Marília Mendonça foi, sem dúvida, o ápice da noite, reforçando o legado da cantora e a importância de sua contribuição para a música.

Marília Mendonça: A união das “AMIGAS” e o legado das pioneiras

Além de suas próprias músicas, o especial também homenageou as pioneiras do sertanejo feminino, com performances de clássicos como “Majestade O Sabiá”, de Roberta Miranda, e “Pássaro de Fogo”, de Paula Fernandes, entre outras.

No encerramento do programa, o palco foi tomado por grandes interpretações, como a de “Beijinho Doce”, sucesso das Galvão, e “Nuvem de Lágrimas”, de Fafá de Belém, mostrando a união e o respeito das novas gerações pelas mulheres que pavimentaram o caminho para o sucesso das cantoras atuais.

O especial AMIGAS foi um verdadeiro marco para o sertanejo feminino, com uma linda homenagem a Marília Mendonça, lembrando sua importância para o gênero e celebrando a força das mulheres que, cada vez mais, conquistam seu espaço no mundo da música.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis