IZA revela rosto da filha Nala em novo clipe; veja agora!

IZA acaba de lançar o clipe de sua nova música “Como Posso Amar Assim?“, um single carregado de emoção e totalmente dedicado à sua filha, Nala.

A novidade, que chegou nas plataformas digitais nesta quarta-feira (18), revelou pela primeira vez o rosto da pequena, que tem apenas dois meses e é fruto do relacionamento da cantora com o empresário Yuri Lima.

O novo single de IZA não é apenas uma canção, mas uma verdadeira declaração de amor à maternidade. Com uma letra envolvente, IZA expressa o sentimento de um amor profundo e incondicional, algo que apenas quem é mãe pode compreender.

A música, que tem uma batida suave e ao mesmo tempo envolvente, traz versos que falam sobre a relação com a filha, como a ansiedade pela presença dela, o cuidado constante e a promessa de estar sempre por perto, independente das circunstâncias. “Não vou dormir / preciso saber onde você tá / quem tá com você / sempre estarei aqui pra você / onde quer que esteja“, canta IZA, com uma ternura que toca o coração.

IZA: A revelação de Nala e o clima aconchegante do clipe

No clipe, IZA mostra cenas de sua rotina com a filha em casa, capturando momentos de puro afeto e cumplicidade entre mãe e filha. É o tipo de registro que transborda carinho, com imagens de Nala em seu quartinho, decorado com temas do clássico “O Rei Leão” — uma homenagem ao nome da pequena, inspirado pela personagem Nala do filme da Disney. A decoração com leões e outros elementos do filme remete ao universo mágico que IZA está criando para sua filha.

Essa é a primeira vez que a cantora revela o rosto de Nala publicamente, já que até então, ela e o pai de Nala, Yuri Lima, haviam compartilhado apenas imagens da bebê de costas ou focadas em detalhes como as mãos e os pés. O clipe traz também momentos leves e emocionantes de IZA cuidando de Nala, como amamentação e brincadeiras, transmitindo uma atmosfera acolhedora e íntima.

Se você ainda não assistiu ao vídeo, não perca tempo! “Como Posso Amar Assim?” é uma música que vai mexer com as suas emoções. O clipe traz uma IZA mais doce e próxima de seus fãs, mostrando uma faceta pessoal e única da cantora. Esse lançamento é uma verdadeira celebração da maternidade, e um convite para que todos compartilhem esse momento tão especial na vida da cantora e de sua filha.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis