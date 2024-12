Shakira e CUFA se unem em show solidário no Rio de Janeiro

Shakira, uma das maiores estrelas da música latina, está trazendo mais do que música e dança ao Brasil em fevereiro.

A artista colombiana anunciou uma parceria com a Central Única das Favelas (CUFA), transformando sua aguardada turnê “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” em uma oportunidade de solidariedade.

O show de estreia da nova turnê ocorrerá no dia 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro, e os fãs terão a chance de adquirir ingressos a preços promocionais ao doar 2kg de alimentos não perecíveis.

A promoção, válida até o dia 12 de janeiro, contempla os setores Pista Comum e Cadeira Superior. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster, selecionando a opção “Entrada Solidária”. No dia do evento, basta levar os alimentos e entregá-los na entrada do estádio. Confira os preços promocionais:

PISTA COMUM

Inteira: R$ 580

Meia-entrada: R$ 290

Entrada Solidária: R$ 319 + 2kg de alimentos

CADEIRA SUPERIOR

Inteira: R$ 440

Meia-entrada: R$ 220

Entrada Solidária: R$ 242 + 2kg de alimentos

A CUFA, fundada há mais de 20 anos, é uma organização reconhecida por seu impacto social nas comunidades brasileiras. Com foco em cultura, educação, esporte e cidadania, a ONG tem transformado a realidade de milhares de famílias nas favelas do Brasil. Essa parceria com Shakira reflete o compromisso da cantora com causas humanitárias. Não é surpresa, já que ela também lidera a fundação Pies Descalzos, dedicada a ajudar crianças em situação de vulnerabilidade na Colômbia.

Em declaração, Shakira destacou sua empolgação com a iniciativa: “A música tem o poder de unir as pessoas, e é um privilégio usar meu show como plataforma para apoiar uma organização tão importante como a CUFA. Espero que essa ação inspire outros a fazerem o mesmo.”

A relação de Shakira com causas sociais no Brasil não é nova. Em 2011, a cantora visitou a comunidade Cidade de Deus ao lado de Xuxa Meneghel, em um projeto que visava a construção de creches pelo país.

Shakira: Um espetáculo que promete ser histórico

Além de sua ação solidária, a nova turnê de Shakira já gera enorme expectativa. O show no Rio de Janeiro será o ponto de partida de uma série de 44 apresentações previstas para 2025, cobrindo países da América Latina e Estados Unidos. No Brasil, a cantora também se apresentará no dia 13 de fevereiro, no Estádio MorumBis, em São Paulo.

Embora a setlist ainda seja mantida em segredo, fãs aguardam ansiosamente pelos hits que transformaram Shakira em um ícone mundial. Combinando solidariedade e talento, a artista mostra que sua força vai além dos palcos.

Shakira está pronta para mais uma vez fazer história, e desta vez, levando esperança e apoio para quem mais precisa.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis