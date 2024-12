Linha do tempo do relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce - (crédito: TMJBrazil)

A relação entre Taylor Swift, ícone da música pop, e Travis Kelce, astro da NFL, se tornou um dos romances mais comentados de 2023 e 2024. De momentos inesperados a aparições públicas cheias de estilo, o casal conquistou fãs ao redor do mundo. Confira os principais marcos dessa história:

8 de julho de 2023: O início em Kansas City

O primeiro contato público entre os dois aconteceu quando Kelce compareceu à parada da turnê Eras Tour de Swift no Arrowhead Stadium, em Kansas City. O gesto simbólico do jogador de futebol americano, que tentou presentear Swift com uma pulseira da amizade, chamou atenção e deu início aos rumores.

15 de outubro de 2023: Romance confirmado no SNL

Após semanas de especulações, Taylor e Travis praticamente confirmaram o relacionamento ao chegarem de mãos dadas à festa pós-estreia do Saturday Night Live. Antes disso, jantaram juntos no Nobu, em Nova York. Durante o episódio, ambos fizeram participações especiais: Swift apresentou Ice Spice, enquanto Kelce apareceu em um esquete que brincava com a cobertura midiática de seu relacionamento.

1º de outubro de 2023: Noite estrelada no MetLife Stadium

Taylor Swift foi vista torcendo por Kelce ao lado de amigos famosos, como Blake Lively, Ryan Reynolds e Hugh Jackman, durante o jogo entre Kansas City Chiefs e New York Jets. A presença da cantora e o círculo de estrelas no evento tornaram a noite um marco na cultura pop.

12 de outubro de 2023: Conexão com a família Kelce

Durante o jogo dos Chiefs contra o Denver Broncos, Taylor foi flagrada sussurrando com Donna Kelce, mãe de Travis, em um momento que reforçou a proximidade entre a cantora e a família do atleta.

23 de junho de 2024: Estreia de Travis na Eras Tour

O ponto alto do relacionamento aconteceu no Estádio de Wembley, em Londres, quando Travis subiu ao palco ao lado de Taylor Swift. Em uma performance teatral, ele usou smoking e cartola, interagiu de forma divertida com a namorada e criou um momento inesquecível para os fãs. Após a apresentação, Taylor compartilhou registros da noite em suas redes sociais, celebrando a estreia de Travis.

Taylor Swift completa 35 anos; confira algumas curiosidades

Taylor Swift completou 35 anos consolidada como uma das maiores estrelas da música pop mundial. A cantora encerrou recentemente a The Eras Tour, turnê que se tornou a mais lucrativa da história, arrecadando bilhões de dólares e reunindo milhões de fãs em 149 shows ao redor do mundo.

Encerrada em 8 de dezembro, poucos dias antes do aniversário da artista, a The Eras Tour revisitou os 11 álbuns de sua discografia, incluindo sucessos regravados como Red, 1989 e Speak Now. A passagem pelo Brasil em 2023 foi marcante, com seis apresentações lotadas em São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar da celebração eufórica dos fãs, a turnê teve um momento trágico: o falecimento de Ana Clara Benevides, devido ao forte calor durante um dos shows no Rio de Janeiro.

Taylor Swift ultrapassou desafios ao longo de sua carreira, incluindo disputas públicas com Kanye West, no VMA de 2009, e a perda dos direitos de seus primeiros álbuns para Scooter Braun em 2019. Ainda assim, ela transformou essas adversidades em força, atingindo o posto de cantora mais rica do mundo. Com uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 8,7 bilhões), segundo a Forbes, Taylor continua a inspirar fãs e colegas artistas.

Para Taylor, o número 13 tem um significado especial, sendo seu número da sorte. “Eu nasci no dia 13. Fiz 13 anos numa sexta-feira 13. Meu primeiro álbum foi ouro em 13 semanas. Minha primeira música de número #1 teve uma introdução de 13 segundos”, contou a cantora em uma entrevista à MTV.

Entre os discos de Taylor, alguns se destacam pela popularidade nas buscas. Red, 1989 e Speak Now lideram o ranking, cada um com 23,52% do interesse no Google Trends, seguidos por Folklore (16,64%) e Lover (11,76%). Esses álbuns não apenas definiram eras de sua carreira, mas também ajudaram a construir sua conexão com o público.