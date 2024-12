Os detalhes revelados sobre o novo álbum de Lady Gaga

Lady Gaga compartilhou novidades sobre seu próximo álbum, provisoriamente chamado LG7, durante uma entrevista ao programa The Breakdown, da Rolling Stone. O disco, que marca seu retorno ao pop tradicional, promete explorar uma ampla variedade de estilos e emoções.

O primeiro single oficial, “Disease”, foi lançado em outubro de 2024, mas Gaga revelou que considera “Die With a Smile”, sua colaboração com Bruno Mars, como a verdadeira introdução a essa nova fase. A canção já está concorrendo ao Grammy 2025 na categoria Canção do Ano.

Segundo Gaga, a parceria com Mars aconteceu durante uma gravação noturna. “Sentei-me ao piano e disse: ‘Ok, Bruno, me mostre os acordes’. Acho que ele não tinha ideia de quão musicista eu sou”, relembrou.

Previsto para fevereiro de 2025, LG7 reflete o amor de Gaga pela música em suas diferentes formas. “O álbum transita por gêneros de maneira quase caótica, mas termina com amor. Essa é a resposta para todo o caos na minha vida: encontrar paz através do amor”, explicou a artista.

Os temas abordados no disco incluem reflexões sobre decisões difíceis tomadas ao longo da vida, mas Gaga destacou que a obra termina em um lugar positivo e esperançoso.

Além da música, a artista já começou a planejar apresentações visuais impactantes, com destaque para sua participação como headliner no festival Coachella 2025. Gaga vê o evento como uma oportunidade de concretizar sua visão artística, algo que não foi possível em 2017, quando substituiu Beyoncé no festival com apenas duas semanas de preparação.

“Os festivais de música são parte da comunidade musical para mim. Nada me afeta tão profundamente quanto a música ao vivo. Para mim, isso é quase uma religião”, afirmou Gaga, mostrando entusiasmo para entregar uma performance memorável.

Por que Lady Gaga cancelou shows no Brasil em 2017

Em 2017, Lady Gaga protagonizou um dos momentos mais marcantes da história recente do Rock in Rio ao cancelar sua apresentação poucas horas antes do show. Na ocasião, a cantora revelou sofrer de fibromialgia, uma condição que provoca dores crônicas e fadiga, tornando impossível sua viagem ao Brasil.

Em um comunicado emocionado nas redes sociais, Gaga escreveu: “Brazil, I’m devastated. Não estou bem o suficiente para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas preciso cuidar do meu corpo agora.”

O cancelamento foi um choque para os fãs, que aguardavam ansiosamente pela performance da artista no festival. No entanto, Gaga deixou claro que sua prioridade era sua saúde, iniciando um diálogo público sobre a fibromialgia e os desafios enfrentados por quem convive com a doença.

Lady Gaga já demonstrou seu carinho pelos fãs brasileiros em diversas ocasiões. Em entrevista ao programa Fantástico em outubro de 2024, ela reacendeu a esperança de um retorno, afirmando: “Simplesmente amo meus fãs do Brasil. Sinto saudade deles. Mal posso esperar para voltar e me apresentar lá. Estou muito animada para que ouçam minhas novas músicas.”

Se confirmado, este será o segundo show de Gaga no Brasil, após sua apresentação durante a turnê Born This Way Ball em 2012. Para os fãs, a possibilidade de assistir à cantora em um evento gratuito na icônica Praia de Copacabana representa uma chance de reescrever a história que começou com o cancelamento de 2017.