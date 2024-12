“Die With a Smile” quebra recordes e se torna sucesso da década

A música Die With a Smile, colaboração entre Bruno Mars e Lady Gaga, alcançou um feito histórico no Spotify.

Com impressionantes 91 dias consecutivos no topo da parada global, o single se tornou o maior sucesso da década na plataforma de streaming, superando até hits como “Blinding Lights” (The Weeknd) e “Flowers” (Miley Cyrus), que haviam dominado a lista por 82 dias.

O sucesso da faixa não para por aí: ela também atingiu a marca de 1,2 bilhão de reproduções, se tornando a música a alcançar esse número mais rapidamente na história do Spotify, e continua com mais de 100 milhões de streams semanais já há 15 semanas, estabelecendo outro recorde.

O Impacto de “Die With a Smile” nas Paradas Globais

Com um desempenho extraordinário, “Die With a Smile” rapidamente se consolidou como um dos maiores fenômenos musicais da década. A faixa superou os recordes de várias músicas de sucesso que dominaram as paradas globais nos últimos anos, incluindo “Blinding Lights”, de The Weeknd, e “Flowers”, de Miley Cyrus, ambas com 82 dias de liderança.

Além disso, o single também superou o tempo no topo de hits como “Señorita”, de Camila Cabello e Shawn Mendes, que permaneceu por 102 dias no topo.

Em termos de tempo total no topo da parada global, a música ainda está atrás do recorde absoluto, que pertence a “Dance Monkey”, de Tones and I, que ficou 120 dias na liderança.

Porém, a ascensão meteórica de “Die With a Smile” é inegável, e muitos acreditam que a canção ainda tem muito a oferecer nas próximas semanas, consolidando seu lugar entre os maiores sucessos de todos os tempos.

O sucesso de “Die With a Smile” também teve um impacto significativo na carreira de Lady Gaga. Aproveitando o sucesso da música, a cantora revelou que a faixa fará parte de seu próximo álbum, programado para ser lançado em fevereiro de 2024. Gaga descreveu “Die With a Smile” como uma peça essencial do novo disco, que segundo ela, tem sido um projeto de amor pela música e diversidade de gêneros.

“Era como a peça que faltava“, afirmou a popstar. Ela explicou que o álbum é uma mistura de estilos, passando por vários gêneros e oferecendo uma sensação de autenticidade e evolução musical. Gaga promete um álbum que transita entre diferentes sonoridades, refletindo sua paixão pela música e sua jornada criativa.

Com o sucesso crescente de “Die With a Smile” e a promessa de mais inovações em seu próximo trabalho, Lady Gaga continua a reafirmar seu lugar como uma das artistas mais influentes e inovadoras da música pop.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis