Bruce Springsteen e E Street Band comemoram anos de sucesso

2025 será um ano de celebrações e grandes momentos para Bruce Springsteen e a icônica E Street Band.

Após um 2024 repleto de shows, a lenda do rock e a banda darão continuidade à sua turnê global, enquanto também comemoram marcos importantes de sua carreira e lançam material inédito para os fãs.

Entre os destaques, estão o 50º aniversário de “Born to Run”, um dos álbuns mais influentes da história do rock, além de novos lançamentos que prometem agradar tanto os fãs antigos quanto os mais recentes.

No comunicado de imprensa sobre as atividades de Springsteen para o ano seguinte, foi revelado que a turnê da banda se estenderá em 2025, levando o espetáculo de energia e emoção para várias partes do mundo.

Entre os planos mais empolgantes está a retrospectiva de sua carreira, com o lançamento de músicas inéditas que nunca foram ouvidas antes. Embora o comunicado não tenha especificado datas ou formatos exatos, a expectativa é alta para essas preciosidades guardadas nos arquivos do Boss, com material que inclui demos, versões alternativas e b-sides de músicas que marcaram a história de sua carreira.

Bruce Springsteen: Comemorações e novidades para os fãs

Em 2025, Bruce Springsteen celebrará alguns de seus maiores marcos, começando pelo 50º aniversário de “Born to Run”, lançado em 1975. O álbum, que catapultou Bruce para o estrelato, inclui clássicos atemporais como “Thunder Road”, “Jungleland”, “Tenth Avenue Freeze-Out” e, claro, a faixa-título que dá nome ao disco.

Para muitos fãs, essa obra é o coração da carreira de Springsteen, e o 50º aniversário promete trazer muitas surpresas, como eventos especiais, relançamentos e novas edições do disco, para que os fãs revivam a magia desse marco na história do rock.

Além disso, o próximo ano marcará outros aniversários importantes, como o 45º aniversário de “The River”, um dos álbuns mais aclamados da década de 1980, e o 30º aniversário de “The Ghost of Tom Joad”, aclamado pela crítica por seu estilo folk e suas letras profundas.

O álbum “Devils & Dust”, de 2005, também completa 20 anos, e a E Street Band não deixará esses marcos passarem em branco. A celebração será uma verdadeira viagem no tempo, explorando a evolução de Bruce Springsteen e sua banda ao longo das décadas.

Em termos de shows, o ano de 2025 promete ser igualmente grandioso. A E Street Band dará início à sua turnê europeia na primavera, com shows em cidades como Manchester, França, Alemanha, República Tcheca e Espanha, até o grande final em Milão, no Estádio San Siro, em 3 de julho.

Cada show promete ser uma festa para os fãs, com os hits consagrados de Springsteen e a energia imbatível da E Street Band. Este é mais um capítulo importante na trajetória de um dos maiores nomes da música mundial, que continua a deixar sua marca na história do rock.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis