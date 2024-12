Nora de Andressa Urach também estreia como criadora de conteúdos adultos

O nome de Andressa Urach segue em destaque não só por sua trajetória no universo adulto, mas também por sua habilidade em influenciar aqueles ao seu redor a embarcarem nesse mesmo segmento. Desta vez, é Gabi Ayala, sua nora de 20 anos, quem está dando os primeiros passos como criadora de conteúdos adultos. Gabi fez sua estreia na plataforma na sexta-feira (20), respaldada tanto por sua sogra quanto por seu namorado, Arthur Urach, de 19 anos.

A notícia ganhou visibilidade quando Andressa usou seu Instagram para anunciar o novo empreendimento de Gabi. Além de DJ e proprietária de uma loja de roupas, Gabi agora soma a função de "creator" a seu currículo. "Ninguém pode me culpar de não apoiar os direitos das mulheres. Se meu filho pode, minha nora também pode! Agora, ela também grava conteúdo adulto, e eu a incentivei. Isso é sobre igualdade e liberdade de escolha", declarou a musa, reafirmando seu compromisso com questões como autonomia e igualdade de gênero.

Gabi compartilha da mesma visão que a sogra. "Se ele pode, eu também posso, né?!", disse, referindo-se a Arthur, que lançou seu perfil na plataforma no último dia 10. Antes de ingressar com seus próprios conteúdos, Arthur atuava nos bastidores como filmmaker, produtor e diretor dos vídeos de sua mãe, recebendo 10% dos lucros de Andressa pelo trabalho. Inspirada pelo namorado e incentivada por Andressa, Gabi declarou que seu objetivo com o novo perfil é estreitar laços com os fãs: "Criei meu perfil porque quero estar próxima dos fãs e, com eles, dividir minhas melhores experiências."