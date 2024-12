Charli XCX anuncia expansão da turnê Sweat com Sabrina Carpenter

Charli XCX está pronta para levar sua turnê Sweat a um novo nível em 2025, com uma surpresa muito esperada: Troye Sivan se juntará à cantora em sua jornada, trazendo ainda mais energia para o já aclamado espetáculo.

O anúncio foi feito por Charli em uma publicação no Instagram no dia 19 de dezembro, confirmando que Sivan subirá ao palco novamente com ela no Primavera Sound de Barcelona, no dia 5 de junho de 2025. “Ok, então eu sei que já foi anunciado que serei a atração principal na primavera do ano que vem, mas eu tive essa ideia“, disse Charli, expressando sua empolgação para o retorno da colaboração.

A turnê Sweat, que já conquistou grandes arenas na América do Norte em 2024, promete agora estender sua influência para a Europa, começando com o Primavera Sound, um dos maiores festivais de música do continente.

A inclusão de Troye Sivan é uma adição especial à já vibrante performance de Charli XCX, que foi recebida com entusiasmo em suas apresentações anteriores.

A dupla fez uma turnê de sucesso nas cidades da América do Norte em 2024, e o público europeu agora terá a chance de experimentar a química única entre os dois artistas, que já são conhecidos por seus sucessos em conjunto e pela mistura de pop experimental e energético.

Além de Troye Sivan, a noite no Primavera Sound também contará com as apresentações de Chappell Roan e Sabrina Carpenter, dois talentos emergentes da música pop. A diversidade e o talento desses artistas prometem fazer da noite em Barcelona um evento imperdível para os fãs de música pop, que poderão assistir a performances empolgantes e cheias de energia.

Charli XCX: Uma estrela em ascensão com seu Álbúm Brat

A jornada de Charli XCX em 2024 foi notável não só pela turnê Sweat, mas também pelo lançamento de seu álbum Brat, uma obra que solidificou ainda mais seu lugar como uma das principais artistas da música pop contemporânea.

Com a publicação de Brat, Charli trouxe uma sonoridade única e ousada, misturando elementos de eletrônica, pop experimental e influências de músicas de sua própria trajetória. Seu álbum foi amplamente aclamado, com muitos críticos apontando-o como uma obra-prima da sua carreira, elevando sua visibilidade no cenário internacional.

Recentemente, Charli também fez uma aparição surpresa durante o show de Billie Eilish no Kia Forum em Los Angeles, onde as duas cantoras agitaram o palco ao vivo com a estreia de “Guess”, faixa que faz parte do álbum de remixes Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat.

A energia de Charli continua a crescer e a empolgar seu público, consolidando-a como uma das maiores estrelas pop do momento.

O retorno ao palco com Troye Sivan e os novos desafios de sua turnê europeia indicam que 2025 será um ano ainda mais monumental para Charli XCX. Ela continuará a dominar a cena pop com seu estilo único e inovador, oferecendo aos fãs experiências inesquecíveis tanto no palco quanto nas plataformas digitais.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis