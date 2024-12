Ex de Bruna Marquezine abre o jogo ‘ódio’ da atriz após fim de namoro

Maurício Destri causou repercussão nas redes sociais após ter confessado que cortou contato com Bruna Marquezine, após o breve romance que tiveram. O ator viveu um relacionamento com a atriz, na época em que protagonizaram a novela I Love Paraisópolis (2015), da Globo.

Em entrevista jornal O Globo, o artista, que atualmente é casado com Sabrina Samel, e são pais de Valentim, de 3 anos, entregou sua surpresa com o impacto em torno do assunto, e afastou a possibilidade de sentir ‘ódio’ da artista – que hoje em dia namora o ator João Guilherme.

"Hoje eu sou um cara casado, tenho um filho. A vida seguiu para nós dois. Não nos falamos mais por consequências da vida, mas, se nos encontrarmos em algum lugar, vamos nos cumprimentar, nos abraçar. Não nos odiamos", disse Maurício Destri, que não poupou elogios à Bruna Marquezine.

"Muito pelo contrário, continuamos vibrando um pelo outro. A meu ver, a vida da Bruna está muito próspera, e com toda certeza do mundo a minha vida também está. Estou muito feliz com todas as coisas que vêm acontecendo. Vamos em frente. A vida está aí, linda, para vivermos e sermos felizes", declarou o ator.