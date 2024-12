Katy Perry lança versão Deluxe de “143” com músicas inéditas

Após o sucesso de sua turnê The Lifetimes Tour, que esgotou ingressos em diversas cidades, Katy Perry lançou uma surpresa para seus fãs neste final de ano. A cantora anunciou a versão deluxe de seu álbum “143”, que recebeu o título de “1432”.

A nova edição do disco traz 15 faixas, incluindo quatro músicas inéditas que já estão conquistando os corações dos “KatyCats”. As canções inéditas são: “OK”, “I Woke Up”, “Has a Heart” e “No Tears For New Year’s”, todas produzidas por Dr. Luke, com quem Katy Perry reatou a parceria após um longo período de afastamento devido à batalha judicial com a cantora Kesha.

A numerologia sempre teve um papel importante nas obras de Katy Perry, e o título “143” já era uma referência à famosa frase “I love you” (Eu te amo), sendo a quantidade de letras de cada palavra a inspiração.

Agora, com a versão deluxe intitulada “1432”, Katy adiciona um toque especial à frase, transformando-a em “I love you too” (Eu te amo também). A sonoridade do número “2” em inglês é a mesma de “too” (também), criando uma ligação íntima entre a cantora e seus fãs.

Em suas redes sociais, Katy Perry brincou com as novas faixas, mencionando que queria dar aos seus fãs um presente antecipado de Natal. A cantora escreveu no Instagram: “Acordei [I woke up] e queria dar um presente de Natal antecipado para meus katycats.

Para todos que têm coração [Has a heart], desejo nada de lágrimas para o ano novo [No tears for new year’s]. Eu sempre estarei por perto, não importa se vocês estejam bem ou bem. 1432 está aqui, OK [OK]!” com um toque de humor e carinho para seus seguidores.

Katy Perry: O Desempenho de “143” e a alta demanda por ingressos

Apesar de a crítica especializada não ter abraçado o álbum “143” de forma positiva, a recepção do público nas turnês de Katy Perry tem sido um grande sucesso. O lançamento original de “143” em setembro não foi bem acolhido, com o álbum debutando em 6º lugar na Billboard 200, a pior estreia de Katy desde “One of the Boys” de 2008.

Além disso, o primeiro single “Woman’s World” não conseguiu emplacar nas paradas, alcançando apenas a 63ª posição na Billboard Hot 100, o que foi considerado uma das piores performances de estreia da carreira da artista.

No entanto, os ingressos para a turnê de Katy Perry continuam a esgotar rapidamente, o que demonstra que seu carisma e presença de palco continuam a conquistar o público. A alta demanda resultou na adição de datas extras em várias cidades, incluindo no México, Europa e Oceania, reforçando o sucesso global da cantora.

Mesmo com críticas divididas, Katy Perry continua sua trajetória de sucesso e conexão com os fãs, agora oferecendo mais conteúdo com a nova versão deluxe de “143”.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis