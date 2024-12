Por onde anda Demi Lovato? Cantora foi ícone nos anos 2000

Demi Lovato, um ícone pop dos anos 2000, tem estado fora dos palcos em 2024, mas isso não significa que a cantora está de descanso. Embora tenha se afastado da música ao vivo desde o final de sua era rock, quando concluiu sua turnê em 2023, Demi tem se dedicado a novos projetos no cinema e à produção de músicas para um futuro álbum.

Enquanto suas contemporâneas buscam reconhecimento em grandes premiações como o Globo de Ouro e Grammy, Demi prefere manter sua vida pessoal e profissional mais reservada. Ela tem utilizado pouco seu perfil no Instagram, que conta com mais de 154 milhões de seguidores, e se mantém afastada dos holofotes. No final de 2023, Demi ficou noiva do músico canadense Jordan Lutes, mas também escolheu manter o relacionamento longe da mídia.

Apesar do silêncio nas redes sociais, Demi revelou que está em uma fase criativa muito produtiva. Em outubro, a cantora compartilhou que as músicas que tem composto recentemente são focadas em temas de amor e sensualidade. Embora tenha passado um ano explorando novas sonoridades, ela já antecipou que seu próximo álbum não será rock, embora ainda não tenha revelado em que direção musical seguirá.

Em setembro de 2024, o grande destaque da artista foi a estreia como diretora, com o lançamento do documentário Child Star. No filme, Demi entrevista outras estrelas que também começaram suas carreiras na infância, como Christina Ricci e Drew Barrymore, para discutir as dificuldades e os desafios da fama precoce. O trabalho trouxe à tona questões importantes sobre os bastidores da indústria do entretenimento.

Além disso, no primeiro semestre do ano, Demi também voltou ao cinema como atriz no filme Tow, dirigido por Stephanie Laing. O longa, que ainda está em pós-produção, conta a história de uma mulher em situação de rua que luta para recuperar sua vida e seu carro depois de uma conta de reboque de US$ 21 mil. Com um elenco estrelado, incluindo Rose Byrne e Ariana DeBose, o filme está previsto para ser lançado em 2025, assim como o novo álbum de Demi.

Enquanto a artista segue com novos projetos fora dos palcos, os fãs aguardam ansiosos pelo retorno de Demi Lovato à música e ao cinema, certos de que ela continuará a impressionar com sua criatividade e talento multifacetado.

O primeiro ano de noivado de Demi Lovato e Jutes

Demi Lovato e Jordan “Jutes” Lutes celebraram o primeiro ano de noivado em grande estilo, com mensagens carinhosas compartilhadas nas redes sociais nesta segunda-feira (16 de dezembro). O casal, que oficializou o compromisso em dezembro de 2023, mostrou que o amor continua crescendo.

Em uma publicação no Instagram Stories, Jutes compartilhou uma foto ao lado da cantora de “Sorry Not Sorry”, declarando: “1 ano de noivado com minha pessoa favorita. Tenho muita sorte e mal posso esperar para me casar com você, baby.” Demi, por sua vez, repostou a mensagem e retribuiu o carinho ao chamar Jutes de “Meu doce anjo”. Ela ainda completou: “Eu te amo infinitamente e mal posso esperar para te chamar de meu marido!!! Feliz 1 ano de noivado, baby!!”

O relacionamento público do casal começou em agosto de 2022 e evoluiu rapidamente para um noivado em dezembro de 2023. Na época, Demi exibiu seu anel de noivado em um post emocionante no Instagram, escrevendo: “Ainda estou sem palavras… Estou mais do que animada para me casar com você. Cada dia ao seu lado é um sonho realizado.”

Além de dividirem a vida, Demi e Jutes também colaboram profissionalmente. Ele contribuiu como coautor em várias faixas do álbum Holy Fvck de Demi, incluindo sucessos como “Substance” e “City of Angels”. O disco alcançou a 7ª posição na Billboard 200, consolidando a parceria artística do casal.

Recentemente, Demi lançou Revamped, uma coleção de releituras de seus maiores sucessos com uma pegada punk-rock, e se dedicou ao documentário Child Star, explorando os impactos da fama infantil.