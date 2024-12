Saiba o que Jung Kook, do BTS, disse sobre estar longe dos palcos

Em uma transmissão ao vivo recente, Jung Kook, do BTS, compartilhou com seus fãs como tem se sentido durante o período em que está cumprindo o alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul. O cantor, que se alistou no dia 12 de dezembro de 2023, desabafou sobre a dificuldade de estar afastado dos palcos e longe de sua carreira musical.

“Sinceramente, minha autoestima tem estado muito baixa ultimamente”, revelou o jovem artista. “Estando aqui [no exército], estou em uma posição em que não posso fazer muita coisa… Então quando vejo outros cantores, penso comigo mesmo: ‘Preciso me apressar e voltar para lá’”.

Jung Kook também explicou como a ausência dos palcos tem afetado sua sensação de identidade. “Isso me faz sentir como se estivesse me encolhendo como pessoa. É por isso que senti tanto a falta de todos vocês”, disse ele, demonstrando a saudade de sua rotina artística e de estar com seus fãs.

Atualmente, Jung Kook serve como Cabo na 5ª Divisão de Infantaria do Exército e tem previsão de ser dispensado em 11 de junho de 2025. Com a conclusão do serviço militar de Jin e J-Hope, o cantor é um dos membros restantes do BTS a cumprir a obrigação, junto com RM, Suga, Jimin e V.

O que Jung Kook, do BTS, disse sobre experiência no exército

Os fãs do BTS foram surpreendidos por uma transmissão ao vivo de Jung Kook, integrante do grupo de K-pop, diretamente de seu período de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Durante duas horas, o artista compartilhou momentos de proximidade com seus admiradores e ofereceu detalhes sobre sua experiência no exército.

“Eu senti muita falta de vocês. Mais de 90% do motivo de eu estar aqui é porque senti falta de vocês. Achei que vocês também estivessem passando por momentos difíceis”, revelou Jung Kook, emocionando os espectadores. Atualmente, o cantor ocupa o posto de Cabo, nível 4, e comentou sobre sua possível promoção a Sargento, nível 1, prevista para março de 2025.

A live também incluiu momentos descontraídos, como apresentações musicais. Jung Kook cantou “Winter Ahead”, música de V, seu colega de grupo, e falou sobre um espaço de lazer que está criando em sua nova casa em Seul, incluindo bar, karaokê e área de coquetéis.

O evento marcou um recorde na plataforma Weverse, com 20 milhões de visualizações simultâneas, mostrando o poder de conexão de Jung Kook com sua base global de fãs. Jin e J-Hope já cumpriram o serviço militar, enquanto RM, Suga, Jimin, V e Jung Kook estarão liberados em 2025, o que reforça a expectativa de um retorno completo do BTS aos palcos.