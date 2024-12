O que Benny Blanco disse sobre noivado com Selena Gomez - (crédito: TMJBrazil)

Uma semana após o anúncio de seu noivado com Selena Gomez, Benny Blanco expressou sua emoção nas redes sociais. “Ainda não consigo acreditar”, escreveu o produtor musical em uma postagem no Instagram, demonstrando seu entusiasmo pela nova fase do relacionamento.

O casal oficializou o namoro em dezembro de 2023, após alguns meses de relacionamento, mas optou por manter a discrição sobre a vida pessoal. No entanto, a novidade sobre o noivado veio acompanhada de detalhes luxuosos. Segundo o Daily Mail, a aliança escolhida por Benny é avaliada em impressionantes US$ 1 milhão.

O anel apresenta um diamante de corte marquesa com 8 quilates, envolto em uma delicada aliança pavé de ouro amarelo, destacando-se como um design clássico e sofisticado. Selena Gomez, que completou 32 anos em 2024, já havia compartilhado em entrevistas que temia a solidão após os 30.

Em uma conversa com a revista Time, revelou que chegou a planejar adotar um filho caso não encontrasse um parceiro até os 35 anos. “Fiquei sozinha por cinco anos e me acostumei. Acho que me torturei mentalmente por um tempo, mas depois aceitei minha condição”, comentou.

Hoje, porém, Selena está radiante e vivendo intensamente ao lado de Benny Blanco. A cantora também indicou que seus planos futuros estão alinhados com os do parceiro, e, embora considere diminuir seu envolvimento com a música, afirma que continuará a compor e criar, especialmente pela influência de Benny.

“Eu amo contar histórias, mas não vejo a música como algo que farei para sempre. No entanto, sempre terei música na minha vida porque meu parceiro é músico, e eu gosto de fazer isso por diversão”, explicou Selena em entrevista recente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Bastidores do pedido de noivado de Benny Blanco e Selena Gomez

O produtor musical Benny Blanco provou mais uma vez ser um romântico de mão cheia ao compartilhar detalhes dos bastidores de seu elaborado pedido de noivado à namorada, Selena Gomez. O momento especial aconteceu em um estúdio de Hollywood transformado em um cenário que simulava um parque, em uma demonstração criativa e cheia de significado.

Blanco presenteou Selena com um anel de diamante lapidado em formato marquise, avaliado em impressionantes US$ 225 mil, o equivalente a cerca de R$ 1,3 milhão. O pedido aconteceu no fim de semana e foi documentado em um vídeo divulgado pelo produtor em suas redes sociais, incluindo Instagram e TikTok.

A cantora e atriz anunciou a novidade em um post no Instagram no dia 11 de dezembro, onde exibiu o anel com a legenda: “O para sempre começa agora”. Nos comentários, Benny respondeu de maneira carinhosa: “Ei, espere… Essa é minha esposa”.

Selena e Benny começaram a namorar em dezembro de 2023, mas a história entre os dois começou anos antes, com a colaboração na música I Can’t Get Enough em 2019, ao lado de Tainy e J Balvin. Desde então, o casal manteve o romance discreto, até o anúncio do noivado.