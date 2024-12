Saiba como Chris Martin ajudou Shakira sobre divórcio

Após a separação de Gerard Piqué em 2022, Shakira encontrou apoio em amigos próximos, incluindo Chris Martin, vocalista do Coldplay. Em entrevista à revista Rolling Stone, a cantora colombiana revelou que o cantor foi uma presença constante em sua vida durante esse período difícil.

“Ele estava lá por mim quando eu me divorciei. Chris me ligava todos os dias para saber como eu estava e me dizia palavras de força e sabedoria”, contou Shakira, agradecendo o apoio emocional que recebeu do amigo. A cantora também elogiou a sensibilidade de Chris Martin, descrevendo-o como uma pessoa empática, com uma visão única da vida.

“Ele vê a vida por uma lente diferente, é sensível às necessidades das outras pessoas e muito empático”, afirmou Shakira. A separação de Shakira e Piqué, após 12 anos de casamento, foi marcada por rumores de infidelidade do ex-jogador com Clara Chía Martí, atual namorada de Piqué.

O ex-casal tem dois filhos, Milan, de 11 anos, e Sasha, de 9, com quem a cantora continua mantendo uma relação próxima e carinhosa. O apoio de Chris Martin foi, sem dúvida, um alicerce importante para Shakira durante esse turbulento momento em sua vida pessoal.