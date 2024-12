Chris Brown teve nudes vazados na web e chocou fãs com o ‘tamanho’:

O cantor Chris Brown, que desembarcou no Brasil neste último final de semana para realização de dois shows em São Paulo, 14 anos depois de sua última passagem, virou assunto entre os internautas nas redes sociais, que relembraram fotos íntimas dele que vazaram.

Apesar da divisão de opinião entre o público na web, que relembraram seu passado repleto de polêmicas e acusações de violência contra suas ex-namoradas – incluindo a cantora Rihanna -, o rapper já teve nudes vazados quando tinha apenas 21 anos, em meados de 2011.

Na ocasião, a selfie, que foi tirada por Chris Brown, exibia ele pelado, em frente a um espelho de banheiro, enquanto evidenciava as tatuagens, além das partes íntimas que chamaram a atenção pelo ‘tamanho’.

"Nem tava excitado"

Em entrevista ao programa Big Boy´s Neighborhood, Chris chegou a comentar sobre a divulgação da foto em questão, e demonstrou não ter ficado com vergonha ao saber do vazamento do conteúdo. "Tirei a foto quando saí do banho. Eu estava sozinho e nem estava excitado", disse. "Fiquei sabendo pelo Twitter. Mas sem problemas, estou confortável com o meu corpo e não liguei nem um pouco pra isso tudo", declarou.