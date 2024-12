Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (24/12)

NATAL DE LUA VAZIA

Data estelar: Lua Vazia das 7h43 de hoje até 5h07 de amanhã.

O cenário é perfeito, a data é maravilhosa, a simbologia transcendente, está tudo certo, mas por que então não temos a sensação de estar tudo certo? Bem-vinda seja tua alma à dimensão da Lua Vazia, que não oferece suporte para a objetivação de nossos anseios, mas que nos induz a subvertermos a realidade dos compromissos e nos dedicarmos ao ócio, que não se importa com as formalidades.

A Lua Vazia eventualmente surpreende com sua magia, mas para as pessoas que estão fechadas à magia lhes acontece de ter de vivenciar trapalhadas de todos os tipos, que as irritam, não pela própria natureza, mas porque elas andam amargas e irritadas a maior parte do tempo.

A melhor maneira de encarar a situação é com despreocupação e muito bom humor para rir alto das trapalhadas que acontecerem.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os esclarecimentos precisam ser desprovidos da vontade de obter uma resposta à altura de suas pretensões, mas feitos em nome somente de sua alma ter o alívio buscado. As palavras são sementes, não se sabe se germinam.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem tudo é aproveitável, há muita coisa estranha envolvida em cada proposta que sua alma recebe, ou em cada pretensão que tenta satisfazer. O cenário do mundo impõe circunstâncias que não podem ser evitadas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Agora não dá tempo para arrumar o que teve oportunidades demais no passado; melhor nem começar a fazer isso, porque os resultados seriam contrários aos esperados. Melhor viver bem, com leveza e alegria. Melhor mesmo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda não será possível você encontrar cabimento para suas pretensões, ainda você terá de se adaptar ao que acontecer. Resistir seria uma tentação enganosa, porque é certo que a resistência provocaria mal-estar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Na malha dos relacionamentos sociais que servem de referência para você, sua alma encontra o microcosmo do que anda acontecendo no mundo inteiro. O cenário se torna a cada dia mais complexo e as pessoas andam inquietas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A ambição há de ser considerada uma aliada do caminho, porque mesmo que projete sua mente a cenários aparentemente impossíveis, ainda assim serve de motivação para sua alma continuar se envolvendo na luta diária.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Liberdade é o remédio para todos os males dos relacionamentos, porém, é um remédio radical, que poucas pessoas conseguem administrar. Liberdade é como um veneno, que só não é tóxico, mas saudável, na dose exata.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

As pessoas andam bastante desorientadas, porque preocupadas e fingindo normalidade, mas pelo andar da carruagem, quando se encontram, como é o caso das festas de fim de ano, isso fica evidente. Compreensão amorosa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As formalidades entre as pessoas podem ser propiciadoras de bem-estar e deixar elas à vontade. Porém, quando as formalidades são obrigadas à contragosto, é nesse momento que começam a produzir o efeito contrário.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Melhor você se munir de infinita boa vontade para arcar com a responsabilidade de melhorar a situação, ainda que você não tenha nada a ver diretamente com os assuntos que emperrarem. Contribua para o bem-estar geral.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O que a vida disponibiliza agora pode não ser nada sequer parecido com o que sua alma desejaria, porém, se você não se ressentir, mas observar direito os acontecimentos, perceberá que há algo bom em andamento.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O realismo é melhor do que o otimismo e infinitamente mais proveitoso do que o pessimismo. Porém, não porque sua alma seja realista ela há de perder de vista a magia que está envolvida a cada momento da existência.