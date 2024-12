"Dico: o menino que morava no coração de Pelé" ganha audiolivro narrado por Gilberto Gil

Mais de mil gols na carreira, três Copas do Mundo e ser conhecido como o maior jogador brasileiro de todos os tempos são algumas das marcas do Pelé. Apesar de Pelé ter grandes feitos no futebol, o jornalista Celso Campos Jr decidiu retratar o Dico, um lado mais intimista da vida do jogador. Dedicado ao público infanto-juvenil, Dico: o menino que morava no coração de Pelé ganhou uma versão em audiolivro, com narração de Gilberto Gil, também grande admirador do craque. O audiolivro pode ser comprado no aplicativo Aya Books.

Biatriz Machado, diretora de conteúdo da Aya Conteúdo, comenta que o formato audiolivro é uma maneira de fazer as crianças aproveitarem melhor a quantidade de tempo que passam diante das telas. "A leitura é um caminho para tirar as crianças da tela, mas como eles já estão muito inseridos, o audiolivro é uma alternativa para trazer um conteúdo que será bem aproveitado por eles", destaca.

A ideia de transformar o livro em áudio foi abraçada pelo autor por ser uma tendência no mundo literário. "Acredito que o audiolivro é uma continuação natural deste hábito que as pessoas estão criando de ouvir conteúdo, que teve uma crescente por conta dos podcasts", conta Celso. O objetivo também foi fazer com que o livro alcançasse cada vez mais pessoas e Gilberto Gil sempre esteve nos planos do jornalista para o projeto.

"Queria que fosse o Gil (o narrador) pela ligação que ele tinha com o Pelé, eles gravaram até uma música juntos, e por serem dois grandes personagens na história do país. Acho que ele realizou o trabalho com maestria", comenta Celso. Além da ligação dos dois, Celso pensou no cantor porque gostaria que a narração fosse feita como se Gil contasse a história para os próprios netos.

A escolha de fazer um livro sobre Pelé para crianças surgiu do desejo de homenagear o jogador e passar a admiração para as próximas gerações. "Queria perpetuar essa história e fazer um livro para as famílias. Um livro que um pai pudesse compartilhar com seu filho e ouvir da mesma forma que se escutava o jogo de futebol no rádio. Acho que foi um golaço", relata o jornalista. Celso Campos decidiu contar a história além dos gramados e fazer uma homenagem a Pelé, mas também a Edson. "Se essa geração conhecer os dois lados do Pelé, meu trabalho está feito", destaca.

Celso Campos Jr acredita que o processo ganhou corpo após a filha de Pelé, Flávia Nascimento, decidir acompanhar o projeto. "Entrei em contato com ela depois que o livro estava pronto e ela abraçou o projeto por saber que estava mostrando esse outro lado do grande ídolo que ele foi. Ela fez um texto para contracapa do livro que é sobre o lado que ela mais admirava dele", relata o escritor.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel