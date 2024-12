Boletim médico atualiza o estado de saúde de Preta Gil após cirurgia de 21 horas

Um novo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (23) atualizou o estado de saúde de Preta Gil, de 50 anos. A cantora está internada no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após passar por uma cirurgia delicada de 21 horas para a retirada de tumores no intestino. Segundo a nota assinada pelos diretores clínicos Luiz Francisco Cardoso e Álvaro Sarkis, ela se encontra estável, acordada e interagindo. "A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) encontra-se estável, acordada e conversando", informou o documento.

A cirurgia, realizada na última quinta-feira (19), foi liderada pelas equipes dos médicos Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira. Apesar da evolução positiva, Preta permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e recuperação.

Detalhes sobre a cirurgia

O procedimento teve início às 6h da manhã de quinta-feira (19) e foi concluído às 3h da manhã de sexta-feira (20). A intervenção cirúrgica foi necessária devido à reincidência do câncer, diagnosticado originalmente em janeiro de 2023. Na época, Preta anunciou a remissão da doença, mas novos exames realizados em agosto detectaram a presença de tumores nos linfonodos, no ureter e metástase no peritônio. Por recomendação médica, a cantora avaliou opções de tratamento fora do país antes da cirurgia.

Mensagem de esperança e gratidão

Antes do procedimento, Preta fez um desabafo em suas redes sociais. "Aqui estou eu, mais uma vez diante de uma cirurgia muito grande, mas minha fé, minha vontade de viver é maior que tudo! Gratidão por poder me tratar, por estar cercada de médicos muito competentes e pelo amor que transborda vindo da minha família, amigos e de vocês", escreveu.

Ela também revelou que existe a possibilidade de iniciar novos tratamentos após a cirurgia, incluindo quimioterapia no exterior. Segundo Preta, alguns métodos em estudo ainda não estão disponíveis no Brasil. Apesar do cenário desafiador, a cantora demonstra fé e otimismo quanto à evolução do quadro.