Solteira, Ana Castela se exibe com biquíni neon: "Mulherão"

A cantora Ana Castela, que está solteira após mais um término com o cantor Gustavo Mioto, resolveu colocar seu corpaço para jogo nesta semana. Através do Instagram, a artista postou uma foto em que surge toda plena e poderosa usando um biquíni verde neon.

Na selfie, Ana deixou em destaque seu abdômen definido e sua beleza inconfundível. Ela complementou o look de verão com um óculos escuro.

Na legenda, a famosa deixou um trecho de sua música nova que combina perfeitamente com o verão e também com a sua vibe atual: "Vento batendo, solzão na cara, no movimento", escreveu ela.

Nos comentários, fãs e amigos deixaram elogios para ela. "Mulherão", afirmou um seguidor. "Que Deusa", elogiou uma seguidora. "Eita como é gata", declarou mais uma fã da cantora.