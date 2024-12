Três queijos brasileiros aparecem no ranking dos 100 melhores do mundo

Três tipos de queijos brasileiros estão na lista dos 100 melhores do mundo - (crédito: Reprodução/Freepik)

Três tipos de queijos brasileiros estão na lista dos 100 melhores do mundo: coalho (40º), canastra (53º) e minas (83º). O ranking, divulgado pela Taste Atlas, um guia global de gastronomia avaliado por pessoas de vários países, foi publicado em 15 de dezembro.

O coalho é um queijo de leite de vaca, tradicional das regiões nordeste do Brasil. O queijo é caracterizado pela textura firme e porém elástica, e uma cor levemente amarelada. É frequentemente vendido em palitos para assar, porque pode suportar altas temperaturas e não derrete facilmente. O sabor é salgado e ácido, o que o tornou um lanche ideal na maioria das praias brasileiras, onde costuma ser grelhado e polvilhado com orégano.

Já o canastra é feito de leite de vaca cru. É originário da área da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O queijo cilíndrico é semi-duro ou ligeiramente mais macio, e tem o sabor levemente ácido e picante. Tradicionalmente, amadurece por 21 dias, mas alguns produtores o deixam amadurecer até 40 dias, quando o sabor lembra o do grana padano.

No passado, o queijo era feito para ocasiões especiais, como visitas da realeza e capitães. É recomendado harmonizar com vinho tinto, cerveja preta e goiabada. Em 2008, foi declarado patrimônio cultural imaterial do Brasil.

Por fim, o queijo minas é artesanal e feito de leite de vaca cru, caracterizado pela textura macia, esponjosa e úmida. O sabor é suave e levemente salgado, dependendo da maturação e da região de produção. O queijo é frequentemente usado na preparação de sanduíches, panquecas e doces.

Leia também: 11 livros encantadores para presentear no Natal

No topo da lista dos 100 melhores queijos está o arseniko naxou, da Grécia. Originário da ilha de Naxos, é feito de leite cru de ovelha e cabra com adição de soro de leite. Após engrossar, o queijo é drenado em cestos especialmente projetados, chamados de tirovola. No início, o sabor é doce, mas depois de alguns meses ele desenvolve um sabor picante e aromático.

Veja os 10 melhores:

1- Arseniko naxou (Grécia)

2- Parmigiano Reggiano (Itália)

3- Graviera Naxou (Grécia)

4- Burrata (Itália)

5- Mozzarella di Bufala Campana (Itália)

6- Saint-Félicien (França)

7- Queijo Serra da Estrela (Portugal)

8- Graviera Kritis (Grécia)

9- Crottin de Chavignol (França)

10- Oví Salanícky Údený Syr (Eslováquia)

40- Queijo coalho

53- Queijo canastra

83- Queijo minas