Andressa Urach longe dos holofotes: confira previsões para os famosos em 2025

Andressa Urach, influencer, chocou bastante em 2024. Teve de tudo. De filme adulto com jovem com deficiência física até mulher grávida. Não podemos esquecer de Arthur Urach, filho de Andressa, que gravou seus vídeos picantes e entrou também em uma plataforma adulta.

Geisy Arruda manteve seu público fiel em seu perfil na rede social, mas também passou por uma situação chata, ao ser hostilizada por um homem em plena orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela também celebrou os 15 anos da polêmica do vestido rosa, que virou pauta no país, e já mostrava os problemas que mulheres sofrem ao ser objetificadas em todos os lugares.

Contudo, o ano de 2025 promete ser um ano estável para uma, e repleto de mudanças para outra, como observou o tarólogo Igor Henrique, com mais de 50 mil seguidores na rede social X. Confira!

Geisy Arruda

"Olha, eu não acho que vai ter grandes feitos para Geisy Arruda, em 2025, não. Também não é um ano ruim, no sentido de ‘Ah, vai perder algo’. É algo bastante estável, permanecendo na mesma. Não vejo grandes novidades."

Andressa Urach

"Andressa está sempre muito presente na mídia ultimamente. Fala-se muito dela, só que eu vejo ela optando por dar uma afastada, sabe? Isso vem muito em consequência desse coraçãozinho com criança aqui [na carta]. É como se um sentimento por alguém, um sentimento puro, quem sabe um novo amor no caminho dela, acabasse fazendo ela tomar essa decisão de dar uma afastada da mídia. Então, eu vejo essa afastada dela."