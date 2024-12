Tudo sobre a nova turnê anunciada do TXT

Após uma breve pausa para descanso e cuidados com a saúde, o TOMORROW X TOGETHER (TXT) está de volta aos preparativos para uma nova turnê mundial em 2025. A turnê, intitulada “ACT : PROMISE EP.2 IN INCHEON”, marcará o retorno da banda aos palcos com três shows já confirmados na cidade de Incheon, na Coreia do Sul, a partir de março do próximo ano.

A grande novidade é que, além dos shows na Coreia, o grupo também se apresentará em várias cidades europeias entre 20 de março e 1º de abril de 2025, incluindo Barcelona, Londres, Berlim, Paris e Amsterdam. Essa turnê sucede o enorme sucesso da turnê anterior, “ACT : PROMISE”, que levou o TXT a diversos lugares do mundo, incluindo Estados Unidos e Ásia, consolidando ainda mais sua base de fãs global.

Em um comunicado oficial, a BIGHIT, empresa responsável pelo grupo, compartilhou uma foto dos cinco integrantes — Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun e Kai — confirmando que todos estarão presentes na nova turnê, apesar da pausa temporária de Soobin devido a problemas de saúde. O fato de ele aparecer na foto com os colegas sugere que ele estará pronto para retomar os palcos ao lado de seus companheiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL (@txt_bighit)

Por que o TXT anunciou pausa na carreira

O grupo de K-pop TXT, um dos mais populares da atualidade, anunciou uma pausa prolongada em sua carreira. A notícia foi divulgada nesta terça-feira (10) pela BIGHIT Music, empresa responsável pela gestão do quinteto, através de um comunicado oficial.

De acordo com a nota, a pausa terá início após a participação do grupo no Golden Disc Awards, marcado para o dia 5 de janeiro de 2025. “Durante esse período, os membros pretendem aproveitar momentos de qualidade com suas famílias e descansar”, informou a empresa.

A decisão veio semanas após o líder do grupo, Soobin, anunciar que se afastaria temporariamente das atividades para cuidar da saúde. Na ocasião, a BIGHIT garantiu que o artista seguiria uma rotina de recuperação com total suporte da empresa, buscando retornar “em sua forma mais saudável”.

A pausa é descrita como uma oportunidade para os integrantes recarregarem as energias e se dedicarem a interesses pessoais. “Pedimos gentilmente seu apoio caloroso e compreensão enquanto os membros aproveitam esse tempo de maneiras individuais”, completou o comunicado, garantindo que o grupo retornará “com uma presença ainda mais notável”, como forma de retribuir o carinho dos fãs, conhecidos como MOA.