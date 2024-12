“Nevermind” do Nirvana atinge 700 semanas na Billboard!

O clássico álbum Nevermind, do Nirvana, continua a conquistar feitos incríveis, mesmo mais de 30 anos após seu lançamento!

O disco, considerado uma obra-prima do rock alternativo e grunge, agora atingiu um marco histórico impressionante: 700 semanas não consecutivas na Billboard 200, uma das paradas musicais mais importantes do mundo.

Esse feito coloca o álbum entre as maiores obras da música mundial, deixando sua marca indelével na história da música.

Lançado em 1991, Nevermind rapidamente se tornou um ícone cultural. A música “Smells Like Teen Spirit”, considerada um hino de uma geração, foi o grande divisor de águas para o Nirvana e o gênero grunge.

Kurt Cobain, com sua voz crua e letras profundas, cativou uma legião de fãs e levou o Nirvana ao estrelato global. E o impacto de Nevermind não parou por aí – o álbum se tornou um dos discos mais vendidos de todos os tempos, com mais de 35 milhões de cópias distribuídas ao redor do planeta, além de uma certificação de diamante pela Recording Industry Association of America (RIAA).

A incrível longevidade do disco reflete sua capacidade de se manter relevante, sendo ouvido por novas gerações, e mais uma vez mostrou sua resistência nas paradas, figurando até mesmo ao lado de álbuns de artistas contemporâneos, como Hybrid Theory, do Linkin Park, que também possui 700 semanas na Billboard.

Hits que definiram uma geração

Nevermind traz uma coleção de faixas que são verdadeiros marcos da música mundial. Além de “Smells Like Teen Spirit”, que se tornou o primeiro single do álbum, outras músicas como “Come As You Are”, “Lithium” e “In Bloom” ajudaram a consolidar a identidade única da banda.

E o melhor: mesmo após tanto tempo, essas músicas continuam sendo amadas e celebradas por fãs de todas as idades.

Aliás, a famosa frase “Here we are now, entertain us”, de Smells Like Teen Spirit, veio de uma ideia espontânea de Kurt Cobain ao observar o comportamento da sociedade da época, refletindo o espírito rebelde do grunge.

Uma curiosidade sobre o nome da música: ele surgiu de uma brincadeira de sua amiga Kathleen Hanna, vocalista da banda Bikini Kill, que escreveu “Kurt Smells Like Teen Spirit” na parede da casa de Cobain. Essa história divertida ilustra o clima irreverente e autêntico que dominava o cenário musical da época.

Nirvana: O legado que perdura

Mesmo com o fim trágico de Kurt Cobain em 1994, Nevermind continua a reverberar em nossa cultura, mostrando que o impacto do Nirvana vai além do seu tempo. O álbum se consolidou como um dos mais influentes de todos os tempos, sendo constantemente citado em listas dos melhores álbuns, como as da Rolling Stone e da Time.

E a recente conquista das 700 semanas na Billboard é apenas mais uma prova de que o legado do Nirvana está mais vivo do que nunca.

A trajetória de Nevermind não apenas ressignificou o rock alternativo, mas também introduziu uma nova era de expressão musical crua e autêntica, marcada pela voz única de Kurt Cobain. O disco segue influenciando bandas e fãs até hoje, e não parece mostrar sinais de desaceleração.

Quem sabe o que vem a seguir para Nevermind e o Nirvana, mas uma coisa é certa: sua relevância nunca desaparecerá.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis