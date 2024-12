Stray Kids faz história com ‘HOP’ no topo da Billboard 200 - (crédito: TMJBrazil)

Em uma conquista histórica para o K-pop, o Stray Kids alcançou o topo da parada Billboard 200 com seu mais recente álbum, HOP, estreando em primeiro lugar na semana de 28 de dezembro de 2024. Esse feito marca um recorde impressionante para o grupo, que agora é o primeiro ato a estrear em primeiro lugar com seus seis primeiros álbuns.

A conquista do Stray Kids é significativa, não apenas pelo feito em si, mas também pelo contexto histórico que representa. Com HOP, o grupo se tornou a primeira formação musical a ter os seis primeiros álbuns a estrearem diretamente no topo da parada Billboard 200.

Esse sucesso reafirma o impacto do K-pop no cenário musical global e solidifica o lugar do Stray Kids como um dos principais nomes da música mundial.

Antes de Stray Kids, o rapper DMX detinha o recorde de estrear seis álbuns consecutivos no primeiro lugar, com lançamentos que datam de 1998 a 2003. Agora, Stray Kids se destaca como o primeiro grupo a alcançar esse marco na era moderna da indústria musical.

A habilidade do grupo de conquistar a liderança com cada novo lançamento reflete a lealdade de sua base de fãs e o crescente apelo global do K-pop.

O sucesso contínuo do Stray Kids

O HOP não é o primeiro álbum do Stray Kids a conquistar o topo da Billboard 200. O grupo já havia alcançado essa posição anteriormente com álbuns como ODDINARY e MAXIDENT (2022), ROCK-STAR e 5-STAR (2023), e ATE (2024).

Cada um desses álbuns contribuiu para o crescimento contínuo da popularidade do grupo, com HOP consolidando ainda mais seu lugar como um fenômeno internacional.

Além de seu sucesso nas paradas, a música do Stray Kids também tem se destacado em outras plataformas, incluindo o streaming, onde o grupo tem uma enorme presença.

O impacto do grupo é ainda mais notável em uma época em que a Billboard 200 classifica os álbuns com base em um sistema de consumo multimétrico, que leva em consideração as vendas de álbuns, o streaming e as faixas vendidas.

A nova edição da Billboard 200, datada de 28 de dezembro de 2024, será publicada na terça-feira, 24 de dezembro, e acompanhará a contínua ascensão do Stray Kids nas paradas. Esse feito histórico também destaca a evolução da indústria musical, onde as paradas refletem não apenas as vendas físicas, mas também o impacto do streaming na popularidade de um álbum.

Com mais de 1.200 álbuns diferentes alcançando o primeiro lugar desde o início da publicação regular da parada em 1956, a Billboard 200 tem acompanhado de perto a evolução dos padrões de consumo musical.

A parada, que antes de 1991 não registrava estreias no topo, agora é o principal termômetro de sucesso para artistas ao redor do mundo. Em 2024, 22 dos 24 álbuns que chegaram ao primeiro lugar na Billboard 200 estrearam diretamente nessa posição, o que reflete as mudanças no comportamento do consumidor e a forma como a música é consumida atualmente.

Com o lançamento de HOP e o alcance do topo da parada, o Stray Kids prova que sua popularidade está longe de ser passageira. O grupo continua a fazer história no mundo da música, consolidando-se como uma das maiores e mais influentes bandas do K-pop.

