O que o J-Hope disse sobre o retorno do BTS

Em uma entrevista recente para a revista Weverse, J-Hope, integrante do BTS, compartilhou suas expectativas sobre o aguardado retorno do grupo, previsto para 2025. Desde que o BTS entrou em hiato em 2023 devido ao cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, os fãs têm esperado ansiosamente por novidades sobre a reunião dos sete integrantes.

“Certamente há coisas que precisamos fazer como BTS. Quando estivermos todos juntos novamente como grupo, isso terá um grande impacto, e todos estarão assistindo. Estou animado para ver como será quando nos apresentarmos juntos novamente”, disse J-Hope, demonstrando entusiasmo em relação ao futuro do grupo.

J-Hope também destacou o desejo de marcar o retorno do BTS de forma inesquecível. “Quero voltar com estilo e dizer: ‘Somos nós. Este é o BTS’. Não posso falar por todos, mas acredito que os outros membros sentem o mesmo. O que não mudou é que eu realmente, realmente amo fazer isso. Mesmo agora. Estou aqui por causa do grupo. Trabalhar com os outros ainda é tão divertido, gratificante e me deixa muito, muito feliz.”

Durante o hiato, os integrantes do BTS focaram em projetos individuais, incluindo singles, EPs e álbuns. A Big Hit Music, agência do grupo, tem lançado esses materiais enquanto os membros cumprem suas obrigações militares. J-Hope foi um dos primeiros a se alistar, mas também deixou conteúdos preparados para manter sua presença no cenário musical.

Com a previsão de dispensa militar dos integrantes para 2025, a reunião do BTS está no horizonte, mas ainda sem confirmação oficial de uma data específica. Existe a possibilidade de que o retorno completo do grupo aconteça apenas em 2026, dependendo dos cronogramas individuais e do planejamento da agência.

Na entrevista, J-Hope não deixou de mencionar a importância do ARMY, o fandom global do BTS. “O mais importante de tudo: chegamos até aqui com o ARMY no centro de tudo, e isso é algo que nunca devemos esquecer ou perder de vista enquanto continuamos avançando. Eles são a razão pela qual eu consegui. Estão sempre lá, esperando, observando, apoiando e reconhecendo. ARMY é a gasolina do meu carro ou… talvez apenas meu núcleo?”, afirmou com gratidão.

Com essas declarações, J-Hope reforça a conexão do BTS com seus fãs e alimenta a expectativa por um retorno que promete ser memorável. Até lá, o ARMY segue apoiando tanto os projetos individuais dos membros quanto os passos do grupo como um todo.

Saiba o que Jung Kook, do BTS, disse sobre estar longe dos palcos

Em uma transmissão ao vivo recente, Jung Kook, do BTS, compartilhou com seus fãs como tem se sentido durante o período em que está cumprindo o alistamento militar obrigatório na Coreia do Sul. O cantor, que se alistou no dia 12 de dezembro de 2023, desabafou sobre a dificuldade de estar afastado dos palcos e longe de sua carreira musical.

“Sinceramente, minha autoestima tem estado muito baixa ultimamente”, revelou o jovem artista. “Estando aqui [no exército], estou em uma posição em que não posso fazer muita coisa… Então quando vejo outros cantores, penso comigo mesmo: ‘Preciso me apressar e voltar para lá’”.

Jung Kook também explicou como a ausência dos palcos tem afetado sua sensação de identidade. “Isso me faz sentir como se estivesse me encolhendo como pessoa. É por isso que senti tanto a falta de todos vocês”, disse ele, demonstrando a saudade de sua rotina artística e de estar com seus fãs.

Atualmente, Jung Kook serve como Cabo na 5ª Divisão de Infantaria do Exército e tem previsão de ser dispensado em 11 de junho de 2025. Com a conclusão do serviço militar de Jin e J-Hope, o cantor é um dos membros restantes do BTS a cumprir a obrigação, junto com RM, Suga, Jimin e V.