Por que Iggy Azalea se aposentou da música

A rapper e empresária Iggy Azalea, conhecida por hits como Fancy e sua colaboração com Anitta em Switch, revelou em entrevista recente os motivos que a levaram a deixar a carreira musical para investir em projetos no mundo das criptomoedas. A artista agora foca em seu ativo digital, $MOTHER, que define como um híbrido entre uma memecoin e um token com utilidade prática, marcando um novo capítulo em sua trajetória profissional.

Após anos de sucesso no cenário musical, Iggy Azalea optou por se aposentar em 2022, mesmo após uma turnê bem-sucedida com Pitbull, com shows esgotados. “Eu adorei fazer a turnê, mas percebi que tinha se tornado monótono para mim. Senti que a música estava me limitando criativamente”, afirmou. Durante uma pausa anterior para se dedicar à maternidade, Iggy começou a explorar novos horizontes como investidora e empresária, encontrando entusiasmo e realização em suas novas empreitadas.

A entrada de Iggy no universo das criptomoedas foi inspirada por seu irmão, que a introduziu ao conceito de memecoins e comunidades digitais em ascensão. Inicialmente cética, a rapper mergulhou no aprendizado sobre o mercado e, eventualmente, desenvolveu $MOTHER, um ativo digital que combina a diversão e o caos típicos das memecoins com utilidade no mundo real.

“Eu não queria apenas colocar meu nome em algo e esperar que as pessoas comprassem. Queria criar algo significativo e funcional, que realmente conectasse as pessoas”, explicou. A rapper destacou que, no cenário atual, a ideia tradicional de celebridade não basta para sustentar um projeto no mundo das criptomoedas.

Iggy também comentou sobre como a reeleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos influenciou a confiança no mercado de criptomoedas. Embora não se envolva diretamente em política, a australiana reconheceu o impacto das mudanças governamentais no setor e afirmou ter estruturado suas estratégias para aproveitar o cenário favorável.

Apesar de deixar os palcos, Iggy Azalea não descarta novas formas de expressão criativa. A transição para o empreendedorismo reforça sua capacidade de reinventar sua carreira e acompanhar as transformações do mercado. “É uma oportunidade de liderar e construir algo duradouro, como um álbum que ressoa com as pessoas, mas em um contexto completamente novo”, concluiu.