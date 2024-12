Taylor Swift presenteia fã com roupa após encontro no hospital - (crédito: TMJBrazil)

Em mais um momento de generosidade, Taylor Swift encantou seus fãs ao surpreender uma jovem com um presente especial, após um encontro emocionante em um hospital infantil.

Em 12 de dezembro, Taylor Swift visitou o Children’s Mercy Hospital em Kansas City, onde teve a chance de conhecer diversos pacientes. Entre eles estava Naya, uma jovem fã que chamou a atenção da cantora ao elogiar sua roupa.

O conjunto xadrez da marca Miu Miu, usado por Swift, foi chamado de “visual de chá” por Naya, que expressou sua admiração pelo estilo da superestrela pop.

Em resposta, Taylor foi extremamente gentil, agradecendo o elogio e dizendo que Naya havia “feito o seu dia” com o comentário. Durante a conversa, a cantora também elogiou a simpatia e a gentileza da fã, o que tornou o momento ainda mais especial.

A história não terminou aí. No dia 22 de dezembro, Naya postou um vídeo no TikTok mostrando que, como presente de Natal, havia recebido uma roupa Miu Miu idêntica à que Taylor usou durante sua visita ao hospital.



No vídeo, Naya exibiu o presente e o bilhete de Swift, que dizia: “Adorei conhecer você… quando você perguntou onde eu consegui, eu não contei porque tinha um plano. Peguei algumas coisas para você que espero que você pense que são ‘chá’, ha. Feliz Natal, com amor, Taylor.”

Naya ficou emocionada com a surpresa e expressou sua gratidão nas redes sociais, escrevendo: “Ela é tão incrível, sou tão abençoada, eu te amo Tay Swizzle, você é literalmente a melhor.“

Além disso, ela compartilhou momentos da visita no hospital, incluindo um vídeo de Taylor, Naya e sua prima dançando a música “Bad Blood” juntas, o que fez com que o encontro se tornasse ainda mais inesquecível.

Taylor Swift: A Turnê histórica e o reconhecimento

Esse gesto de carinho de Taylor ocorre pouco depois do encerramento de sua The Eras Tour, uma turnê histórica que a consolidou como a artista com a maior bilheteira de todos os tempos, arrecadando mais de US$ 2 bilhões ao longo de 150 shows.

A turnê, que celebrou diferentes fases de sua carreira, foi um marco para Swift, que também recebeu 10 novos prêmios no Billboard Music Awards 2024, elevando seu total de troféus para 49.

Este episódio revela o lado humano e generoso de Taylor Swift, que continua a surpreender seus fãs com sua gentileza e dedicação. Com sua atitude, a cantora reforça a importância de gestos simples, mas poderosos, que fazem a diferença na vida das pessoas.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis