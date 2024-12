J-Hope confirma: O retorno do BTS está próximo!

Em uma entrevista exclusiva para a revista Weverse, J-Hope, o dançarino principal e rapper do BTS, confirmou o que os fãs já esperavam ansiosamente: o retorno do grupo mais famoso de K-pop está mais próximo do que nunca!

Com a dispensa militar dos membros prevista para 2025, a expectativa é de que o septeto se reúna para um comeback épico, marcando um novo capítulo em sua carreira.

“Certamente há coisas que precisamos fazer como BTS. Quando estivermos todos juntos novamente como grupo, isso terá um grande impacto, e todos estarão assistindo. Estou animado para ver como será quando nos apresentarmos juntos novamente“, revelou J-Hope, demonstrando a empolgação de todo o grupo com o aguardado retorno.

Após um período de atividades individuais, os membros do BTS estão prontos para voltar aos palcos e mostrar ao mundo o quanto evoluíram como artistas. J-Hope enfatiza a importância de se reunirem como grupo e promete um comeback cheio de estilo e originalidade: “Quero voltar com estilo e dizer: ‘Somos nós. Este é o BTS’“.

A paixão e a dedicação do grupo continuam intactas, como afirma J-Hope: “O que não mudou é que eu realmente, realmente amo fazer isso. Mesmo agora. Estou aqui por causa do grupo. Trabalhar com os outros ainda é tão divertido, gratificante e me deixa muito, muito feliz”.

A entrevista de J-Hope também destaca a importância do ARMY, o fandom do BTS, para a carreira do grupo. O rapper agradece o apoio incondicional dos fãs e afirma que eles são a principal razão pela qual o BTS continua seguindo em frente: “ARMY é a razão pela qual consigo seguir em frente. Eles são como a gasolina do meu carro ou… talvez apenas meu núcleo?”.

J-Hope: O futuro do BTS

Com o retorno do BTS previsto para 2025, os fãs podem esperar um novo álbum, novas músicas e, é claro, novas coreografias que vão conquistar o mundo. A expectativa é que o grupo continue a quebrar recordes e a inspirar milhões de pessoas ao redor do globo.

O BTS é conhecido por seus shows espetaculares e cheios de efeitos especiais. É de se esperar que o comeback do grupo seja marcado por uma apresentação grandiosa que irá marcar a história do K-pop.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis