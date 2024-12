Andressa Urach grava vídeo com a nora e causa na web: "A sogra consola"

Andressa Urach causou alvoroço nas redes sociais nesta quinta-feira (26) ao compartilhar um vídeo no Instagram, no qual aparece com a nora, Gabi Ayala, namorada de seu filho, Arthur Urach.

Durante a gravação, Gabi comenta que o namorado está bravo com ela por ter criado um perfil na Privacy, plataforma de conteúdos adultos. Andressa, em tom descontraído, se aproxima e responde: "Ai, minha nora, meu filho não sabe de nada, vem cá que a sogra te consola." Em seguida, a atriz coloca Gabi em seu colo e tampa o rosto da jovem com um lençol, fazendo uma expressão maliciosa.

O vídeo gerou reações divididas. Alguns seguidores expressaram desconforto com a situação, alertando que o comportamento poderia prejudicar a relação do casal e causar mal-estar entre todos os envolvidos. "Não faça isso, por favor. Isso pode minar a relação pessoal de vocês", comentou uma internauta.

Outros, no entanto, defenderam a postura de Andressa, destacando sua capacidade de fazer dinheiro com seus vídeos. "Ela sabe como ganhar dinheiro, e não tá nem aí com o moralismo de ninguém", disse um seguidor.

As reações à publicação refletem a personalidade irreverente de Andressa, que, com seu estilo ousado, continua a dividir opiniões nas redes sociais.

