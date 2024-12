Quem é o ator que Sacha Bali chamou de "meu bezerro"

Sacha Bali, vencedor de A Fazenda 16, desmentiu rumores sobre um suposto romance com o ator Alejandro Claveaux, levantados após uma foto em clima de proximidade entre os dois viralizar. Em suas redes sociais, o peão declarou que "seria uma honra" estar com Claveaux, mas destacou que os dois mantêm apenas uma amizade sólida há mais de 15 anos.

Alejandro, conhecido por seu talento em novelas como Império e Rensga Hits!, tem sua vida pessoal sob os holofotes desde que revelou, em 2022, um relacionamento com o jornalista Rafael Barcellos. Já Sacha, dentro do reality, viveu um breve romance com Larissa Tomásia, mas o relacionamento não se estendeu fora do confinamento.

Nos stories, Sacha explicou o motivo de ter apelidado um bezerro de A Fazenda com o nome do amigo. "Alejandro é meu irmão de alma há anos, então dei esse nome como homenagem", disse o ator. Ele aproveitou para reafirmar que nenhuma das partes tem interesse romântico, apesar de considerá-lo uma pessoa incrível.

Enquanto isso, Alejandro Claveaux segue brilhando na dramaturgia. O ator goiano, que começou a carreira em 2007 na Record, ganhou notoriedade com papéis marcantes em produções da Globo. Entre suas atuações de destaque estão as séries No Rancho Fundo e Rensga Hits!, esta última consolidando sua popularidade.

