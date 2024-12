Mariah Carey canta para a NFL no Natal

A temporada da NFL nunca foi tão musical! Em um evento histórico, Mariah Carey, a incontestável Rainha do Natal, deu o pontapé inicial nos jogos de Natal da NFL, transmitidos ao vivo pela Netflix.

Com sua voz inconfundível e a energia contagiante de “All I Want for Christmas Is You”, a cantora proporcionou um show inesquecível para os fãs de futebol e música.

A apresentação de Mariah, transmitida antes dos jogos entre Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers, e Baltimore Ravens e Houston Texans, foi o ponto alto da programação especial de Natal da Netflix.

A plataforma de streaming, que vem investindo cada vez mais em conteúdo esportivo, acertou em cheio ao trazer uma das maiores estrelas da música pop para celebrar a data mais mágica do ano.

A escolha de Mariah Carey para este evento não poderia ser mais acertada. Sua música natalina mais famosa, “All I Want for Christmas Is You”, tornou-se um hino mundial, e sua performance anual na Times Square, em Nova York, é um dos eventos mais aguardados do ano. Ao trazer a cantora para a NFL, a Netflix garantiu um show que agradasse a todos os públicos.

Mariah Carey e Beyoncé

A apresentação da cantora ocorreu pouco antes de Beyoncé subir ao palco no intervalo do jogo entre Ravens e Texans, em sua cidade natal, Houston. A presença das duas maiores divas da música pop em um único dia de jogos da NFL foi um presente e tanto para os fãs de futebol e música.

A parceria entre a NFL e a Netflix representa um novo capítulo na história da televisão esportiva. Ao combinar a emoção do futebol americano com a magia da música, a plataforma de streaming oferece uma experiência única para seus assinantes.

O sucesso da apresentação de Mariah Carey e Beyoncé demonstra o potencial de unir o mundo do esporte com o mundo da música. Essa fusão entre duas das maiores paixões do público pode abrir caminho para novas parcerias e eventos inovadores no futuro.

A temporada de Natal da NFL já é um evento muito aguardado pelos fãs de futebol. Com a participação de Mariah Carey e Beyoncé, a liga conseguiu tornar este ano ainda mais especial. A união entre música e esporte mostrou-se um sucesso absoluto, e promete inspirar novas iniciativas no futuro.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis