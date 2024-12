Oito dias após cirurgia para retirar tumores, Preta Gil segue na UTI

Reprodução/Instagram Preta Gil

Internada na UTI após cirurgia, Preta Gil vem apresentando sinais de melhora. A cantora, de 50 anos, continua em recuperação no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após uma cirurgia prolongada para a retirada de tumores.

O boletim médico divulgado nesta quinta-feira (26) nas redes sociais de Preta informou que, apesar de ainda estar na Unidade de Terapia Intensiva, ela apresentou sinais positivos de melhora.

De acordo com o boletim, Preta Gil encontra-se estável, já se levantou e iniciou a alimentação por via oral. A operação, realizada no dia 19 de dezembro, durou 21 horas, e a cantora está sendo acompanhada por uma equipe de médicos renomados, incluindo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira.