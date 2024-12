Rafa Kalimann e seus sete namorados; veja lista

Fotos: Michel Castro/Instagram/AgNews Rafa Kalimann com Rodolffo, Daniel Caon e José Loreto

A vida amorosa de Rafa Kalimann vez ou outra acaba se tornando assunto na mídia. Isso ocorre, pois, desde que ganhou notoriedade na internet, a influenciadora digital já teve diversos relacionamentos, principalmente com famosos.

De 2016 a 2018, por exemplo, a ex-participante do BBB20 foi casada com o cantor sertanejo Rodolffo Matthaus, integrante da dupla Israel & Rodolffo. Além do artista, ela também já se relacionou com outros rapazes muito conhecidos pelo público.

Pensando nisso, o Observatório dos Famosos reuniu em uma lista, todos os affairs e namorados famosos de Rafa Kalimann. Relembre cada um deles!

Rodolffo Matthaus

O cantor Rodolffo Matthaus foi o primeiro relacionamento de Rafa Kalimann que se tornou público na mídia. Os dois assumiram o namoro em 2014 e ficaram noivos no ano seguinte. Em 2016, veio o casamento, que chegou ao fim em 2018, após ela descobrir uma traição do artista.

Rafa Kalimann e Rodolffo Matthaus (Foto: Reprodução/Instagram)

Flávio Moretto

Pouco tempo após se separar de Rodolffo, a ex-BBB começou a namorar com o empresário Flávio Moretto. O relacionamento, entretanto, não foi para frente e terminou em meados de 2019. Na época, Rafa explicou que a decisão de não continuar na relação, partiu dela, por conta de problemas pessoais. "O que vai adiantar eu estar em um relacionamento bom com outra pessoa se eu não estou em um relacionamento bom comigo?", disse a influenciadora na ocasião.

Flávio Moretto e Rafa Kalimann (Foto: Reprodução/Instagram)

Daniel Caon

Em 2020, meses após participar do BBB20, Rafa Kalimann começou a namorar com outro cantor sertanejo. Desta vez, o sortudo foi Daniel Caon, com quem ela já havia ficado em 2014. O romance, entretanto, terminou em julho de 2021. O motivo, mais uma vez, foram problemas envolvendo a saúde mental da famosa. "Eu estava em um momento ruim da minha vida, estava entrando em um lugar depressivo, não estava bem comigo. E precisei respeitar isso e ficar comigo", contou ela no podcast PodCats.

Rafa Kalimann e Daniel Caon (Foto: Reprodução/Instagram)

José Loreto

Em agosto de 2022, Rafa Kalimann começou a namorar com o ator José Loreto. Os dois, entretanto, já estavam juntos desde julho daquele ano. A relação, por sua vez, terminou seis meses depois, em janeiro de 2023. A decisão de colocar um ponto final na relação novamente partiu da influenciadora, que decidiu focar em sua vida profissional.