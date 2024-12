‘Chaves’ e ‘Chapolin’ viram alvo de ação da Justiça e motivo vem à tona

Chaves e Chapolin, que retornaram à grade de programação do SBT nas últimas semanas, viraram alvo de uma ação do Ministério da Justiça. Isso porque, o órgão reclassificou os seriados estrelados por Roberto Bolaños (1929-2014), veiculados, atualmente, no horário nobre da emissora de Silvio Santos (1930-2024).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Agora, a história do menino do barril é imprópria para menores de 10 anos, por conter "drogas lícitas e violência fantasiosa". O clássico das telinhas é transmitido logo após o SBT Brasil, às 20h45.

Enquanto Chapolin, transmitido no horário das 22h, antecedendo o Programa do Ratinho, foi reclassificado para menores de 12 anos, por, segundo o Ministério da Justiça, conter "drogas lícitas e violência", tendo ainda sendo recomendada sua transmissão após às 20h.

Chaves e Chapolin, inclusive, se tornaram responsáveis pelas maiores audiências do SBT, que enfrenta a maior crise no Ibope da história. Os seriados mexicanos fazem parte das novidades recentes anunciadas pelo canal, como a estreia de José Luiz Datena à frente do Tá na Hora e o horário ampliado do noticiário matinal Primeiro Impacto, após o cancelamento do Chega Mais.