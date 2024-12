Beyoncé conquista elogios de Serena Williams e Reneé Rapp

O show de intervalo de Natal de Beyoncé, realizado durante o jogo entre Houston Texans e Baltimore Ravens no NRG Stadium em Houston, foi um espetáculo de tirar o fôlego e deixou celebridades e fãs em êxtase.

Entre os admiradores estavam Serena Williams e Reneé Rapp, que usaram as redes sociais para expressar suas emoções após a apresentação.

A lenda do tênis, Serena Williams, foi ao X (antigo Twitter) logo após a performance, destacando a estrela de 32 Grammys: “Sinceramente, não me canso de você”, escreveu. Já Reneé Rapp, conhecida por seu papel em Meninas Malvadas e sua carreira musical, não poupou palavras em seus Stories no Instagram. “POR QUE ESTOU CHORANDO DURANTE UMA LINHA DE BATERIA?!” escreveu em um momento de emoção. “ELA JÁ FOI ISSO, ELA AINDA É ISSO, ELA SEMPRE SERÁ ISSO!!”

A emoção tomou conta também de outras celebridades. Kelly Rowland, ex-integrante do Destiny’s Child, compartilhou trechos da performance em suas redes sociais, elogiando Beyoncé e sua filha, Blue Ivy, que participou de números de dança. Michelle Williams, outra companheira do grupo, esteve presente no estádio e postou fotos da apresentação, mostrando apoio à fundadora do Ivy Park.

Beyoncé: Estreia de “Cowboy Carter” e novidades para 2025

O show marcou um momento histórico para Beyoncé, que apresentou pela primeira vez músicas de seu mais recente álbum, Cowboy Carter, aclamado pela crítica e sucesso na Billboard 200. A apresentação contou com participações de peso, incluindo Shaboozey, Post Malone e Brittney Spencer, que ajudaram a dar vida às colaborações presentes no disco. Músicas como “Sweet Honey Buckiin” e “Blackbiird” receberam interpretações emocionantes, enquanto Blue Ivy brilhou ao lado da mãe em números de dança durante “Texas Hold ‘Em”.

Além de emocionar o público ao vivo, a performance terá um impacto duradouro. A Netflix confirmou que lançará um especial com cenas do show, ampliando o alcance do espetáculo de mais de 12 minutos. O streaming transmitiu o evento ao vivo no dia de Natal, juntamente com dois jogos da NFL, garantindo que milhões de espectadores testemunhassem a grandiosidade da apresentação.

A noite, contudo, trouxe mais do que nostalgia e música. Beyoncé deixou os fãs ansiosos por 2025, ao compartilhar um vídeo enigmático onde aparece cavalgando e segurando uma bandeira americana. O clipe terminou com a data “1.14.25”, sugerindo um novo projeto em janeiro, possivelmente uma turnê. O anúncio foi suficiente para agitar as redes sociais e gerar especulações sobre os próximos passos da estrela global.

Com sua performance impecável, Beyoncé não apenas dominou o intervalo de Natal, mas também reafirmou seu status como um ícone cultural capaz de emocionar e inspirar fãs ao redor do mundo.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis