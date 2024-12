Réveillon no Rio: Confira a programação completa da virada de ano

A icônica Praia de Copacabana segue como o principal ponto de encontro, trazendo a tradicional queima de fogos sincronizada com música, um espetáculo à beira-mar que atrai milhões de pessoas.

Entre as grandes atrações confirmadas estão Anitta, Ivete Sangalo, e a dupla Caetano Veloso & Maria Bethânia, garantindo uma noite repleta de emoção e performances inesquecíveis.

Além de Copacabana, outras regiões do Rio de Janeiro, como Zona Oeste, Centro e Zona Norte, também receberão palcos exclusivos. A proposta é ampliar o acesso à celebração, refletindo a diversidade cultural da cidade com shows de samba, funk, pop e apresentações de DJs que prometem manter a animação até o amanhecer.

O Réveillon 2025 no Rio será uma verdadeira celebração da alma carioca, com eventos para todos os gostos. Seja na praia, nos bairros ou em parques, a cidade se transforma em um palco gigantesco para celebrar a chegada do Ano Novo com muita música, energia e união.

Réveillon no Rio: Planeje sua estadia

Para quem planeja passar a virada no Rio, uma ótima opção de hospedagem é o Intercity Porto Maravilha, localizado na revitalizada Zona Portuária da cidade. O hotel oferece conforto e praticidade, sendo um ponto estratégico para explorar todas as belezas e atrações da Cidade Maravilhosa.

Prepare-se para viver um Réveillon inesquecível na capital da alegria e diversidade!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis