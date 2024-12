Taylor Swift e Travis Kelce surpreendem time com presentes de Natal

Taylor Swift e Travis Kelce celebraram seu segundo Natal como casal de forma especial, compartilhando o espírito natalino não apenas entre eles, mas também com os companheiros de time de Kelce no Kansas City Chiefs e suas famílias.

A iniciativa reforçou laços de amizade e mostrou o lado generoso do casal que tem atraído atenção dentro e fora dos campos.

Sheawna Weathersby, namorada do defensive tackle Chris Jones, compartilhou em suas redes sociais os presentes que recebeu do casal. Entre os itens, destaque para uma bolsa laranja da Louis Vuitton e caixas elegantemente decoradas com fitas de veludo. A embalagem continha cartões escritos à mão por Taylor, com mensagens calorosas como: “Feliz Natal, She She! Com amor, Tay Tay!”

Outro detalhe que chamou a atenção foi a etiqueta de um saco de presentes temático de Papai Noel, onde Swift desenhou estrelas e assinou junto de Kelce: “Feliz Natal, She She e Chris! Travis e Taylor.” A atenção aos detalhes demonstrou o cuidado do casal em tornar o momento ainda mais especial para seus amigos.

A relação de Swift com as esposas e namoradas dos jogadores do Chiefs evoluiu desde que ela começou a namorar Kelce em 2023. Em setembro, Weathersby e Swift compartilharam selfies juntas durante um jogo no Arrowhead Stadium, onde também estiveram acompanhadas por Chariah Gordon, noiva do wide receiver Mecole Hardman Jr. Essas interações reforçam os laços entre o casal e a comunidade do time.

Mesmo com o Natal deste ano coincidindo com um jogo importante contra o Pittsburgh Steelers, vencido pelos Chiefs por 29 a 10, o gesto de Swift e Kelce não passou despercebido. No ano anterior, Swift marcou presença no estádio usando um chapéu de Papai Noel personalizado com o número 87, em apoio ao namorado.

Taylor Swift e o Encerramento da Eras Tour

Embora Swift não tenha assistido ao jogo de Natal deste ano, ela foi vista no estádio no dia 21 de dezembro, torcendo contra o Houston Texans. Usando um casaco vermelho peludo, marcou presença no primeiro jogo desde o encerramento de sua histórica Eras Tour.

Recentemente, Kelce homenageou a namorada em seu podcast, New Heights, dizendo: “Aquilo foi a melhor turnê do mundo por causa de muita gente, mas principalmente por causa da Taylor.” O reconhecimento do tight end destacou a magnitude da turnê e seu orgulho pela carreira de Swift.

O casal continua a conquistar admiradores, seja pelo talento individual ou pela forma como se apoiam e compartilham momentos com as pessoas ao redor. O Natal de 2024 reforçou que, além de brilharem em suas carreiras, Taylor Swift e Travis Kelce brilham também pela generosidade e conexão genuína com os outros.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis