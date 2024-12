Eminem prevê vitória arrasadora de Kendrick Lamar no Grammy 2025

Kendrick Lamar encerrou 2024 como um dos maiores nomes da música mundial, conquistando o título de Maior Astro Pop do Ano pela Billboard. E, segundo Eminem, o rapper está prestes a dominar a cena musical em 2025.

Durante uma entrevista ao lado de Paul Rosenberg para comemorar os 20 anos da estação SiriusXM Shade45, Eminem expressou sua confiança de que Lamar será o grande vencedor do Grammy Awards. “É uma competição muito dura”, disse Slim Shady. “Kendrick vai varrer essa [competição]. Ele vai, e deveria.”

As palavras de Eminem reforçam a admiração que ele nutre por Lamar, a quem já descreveu como “um dos maiores letristas de todos os tempos”. Essa não é a primeira vez que os dois artistas dividem os holofotes.

Em 2022, eles se apresentaram juntos no Super Bowl LVI Halftime Show, ao lado de ícones como Dr. Dre e Snoop Dogg, marcando um momento histórico na música e no rap.

Eminem e Kendrick Lamar

Kendrick Lamar chega ao Grammy de 2025 com sete indicações impressionantes. Entre elas, ele concorre em categorias de alto prestígio, como Melhor Performance de Rap, onde tem duas músicas nomeadas: “Not Like Us” (produzida por Mustard), uma diss contra Drake, e “Like That”, colaboração com Future e Metro Boomin. Ambas alcançaram o topo da Billboard Hot 100 neste ano.

Eminem, por sua vez, também é um dos concorrentes na categoria de Melhor Performance de Rap com “Houdini”, faixa de seu álbum The Death of Slim Shady. Apesar disso, ele não hesita em reconhecer a força de Lamar, apontando-o como o favorito na disputa.

Curiosamente, o álbum GNX de Lamar não está na corrida deste ano, já que foi lançado fora do período de elegibilidade do Grammy de 2025. Com isso, o projeto deve concorrer na premiação de 2026, aumentando ainda mais as expectativas em torno do trabalho do artista.

Enquanto o Grammy se aproxima, as declarações de Eminem e o impacto de Kendrick Lamar em 2024 deixam claro que a noite promete ser histórica para o rap. Lamar já provou ser uma força criativa inigualável, e o Grammy pode ser mais um capítulo em sua trajetória lendária.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis