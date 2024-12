O reencontro de Britney Spears com os filhos

O Natal de 2024 foi especialmente marcante para Britney Spears, que teve a oportunidade de reencontrar os filhos Sean, de 18 anos, e Jayden, de 17, após dois anos sem vê-los. Em uma publicação comovente feita nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira (26), a cantora compartilhou sua felicidade ao passar a data ao lado dos adolescentes, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline.

“Melhor Natal da minha vida. Não via meus dois meninos há dois anos. Lágrimas de alegria e literalmente em choque o dia todo, me sentindo tão amada e abençoada. Estou sem palavras. Obrigada, Jesus”, escreveu Britney na legenda da foto ao lado dos filhos, evidenciando a emoção do momento.

Sean e Jayden decidiram morar no Havaí com o pai em anos recentes, mas, segundo o jornal britânico Daily Mail, Britney começou a retomar contato com os filhos em fevereiro de 2024, iniciando um processo de reconciliação que culminou no reencontro natalino.

A relação de Britney com os filhos enfrentou desafios ao longo do tempo, especialmente durante o período de 13 anos em que a cantora esteve sob tutela de seu pai, Jamie Spears, uma situação que restringiu sua autonomia pessoal e profissional. Desde que recuperou sua liberdade em 2021, Britney vem reconstruindo aspectos importantes de sua vida, incluindo os laços familiares.

O reencontro trouxe à tona a resiliência da artista, que sempre expressou publicamente o amor pelos filhos e o desejo de estar próxima deles. Para Britney e seus fãs, esse momento representa um passo significativo em sua jornada de superação e reconstrução emocional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Britney Spears desabafa sobre as críticas aos seus vídeos

Britney Spears tem sido alvo de várias críticas nas redes sociais, especialmente quando compartilha seus vídeos dançando no Instagram.

A cantora, que já viveu momentos intensos de sua carreira e vida pessoal, decidiu se manifestar sobre os julgamentos e dar um recado firme para quem não gosta de vê-la se expressar dessa maneira.

“Se você não gosta de me ver dançando, vá à me***”, afirmou ela, encerrando sua mensagem com uma declaração direta e cheia de emoção.

No desabafo publicado em seu perfil, Britney reflete sobre as dificuldades que enfrentou ao longo dos anos, especialmente em relação aos traumas que ainda carrega, decorrentes de sua experiência durante o período de tutela.

A popstar revela que, devido a uma experiência traumática, ainda sofre danos nos nervos do lado direito do corpo, o que a faz acordar com a mão e o braço travados todos os dias.

Ela compartilhou detalhes de um tratamento forçado, no qual foi obrigada a ficar sentada por longas horas, o que lhe causou grande sofrimento. “Eu fui colocada à força em um lugar e tinha que literalmente me sentar numa cadeira por dez horas por dia, sete dias por semana, durante quatro meses”, explicou.

Apesar da dor física, Britney enfatizou que está focada em seu processo de cura. Ela também fez questão de mencionar o apoio que recebeu de um rabino do Centro de Cabala, que, segundo ela, “salvou sua vida“.

Porém, a cantora foi enfática ao afirmar que nunca se exporá publicamente sobre o que aconteceu durante esse período difícil, pois prefere não reviver certos momentos traumáticos.